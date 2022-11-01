Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van'da

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" temasıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Van Devlet Tiyatrosu bahçesinde konuşlandırıldı. Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeler ile resim ve fotoğrafların bulunduğu, videoların gösterildiği ekranların yer aldığı müze, ziyaretçilerden ilgi gördü. Müzeyi gezerek sergilenen obje ve resimleri inceleyen öğrencilere, görevliler tarafından bilgiler verildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Mobil Müzesi Teknik Sorumlusu İsmail Aydın, Van’a üçüncü gelişleri olduğunu ifade ederek, “1 ve 2 Kasım tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosu’nda 3, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde ise Erciş’te görev alacağız. Bu üçüncü gelişimizde de yine çocuklarımız bizi coşkuyla karşıladılar. Baya ziyaretçimiz oldu ve hala gelenler de var.

Müzemiz 7 vitrinden oluşuyor. Savaşın başlangıcından bitişine kadar olan süreci işliyoruz. Elbiseler, silahlar, havada çarpışan mermiler, kanlı üniforma ve kanlı mendilimiz var. Çocuklar çok güzel bir şekilde içeriyi gezip, çıkıyorlar” dedi. Öğrenciler ise içeride çok heyecanlandıklarını ifade ederek, böyle bir imkanı sundukları için yetkililere teşekkür ettiler.İHA