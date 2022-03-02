Büyükşehir Belediyesi Mart ayı kültür-sanat takvimini açıkladı

Van Büyükşehir Belediyesi Mart ayında yapılacak etkinliklerin yapılacağı yerleri ve tarihlerini açıkladı.

Kültür & Sanat 02.03.2022, 13:56 02.03.2022, 14:19
Büyükşehir Belediyesi Mart ayı kültür-sanat takvimini açıkladı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hazırlanan kültür sanat takvimiyle her ay Vanlılar için birbirinden farklı etkinlikler yapılacağı belirtildi.

Oluşturulan kültür sanat takviminde sergiler, konserler, paneller, tiyatro buluşmaları, söyleşi ve dinletiler, sinema gösterimlerinin yer alacağı ifade edilen açıklamada, “Mart ayında yine büyükşehir belediyesi tiyatro gösterileri, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, festivaller, sanat sergileri ve kadın programlarıyla mart ayında Vanlılara dolu dolu bir ay geçirtecek.

Van’da 15-29 Martta düzenlenecek olan Van Shopping Fest Alışveriş Festivalinde de başrolde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi kentte gelecek olan misafirler için düzenleyeceği sergiler, konserler, sinema günleri, kedi güzellik yarışması, 3 dilli şiir programları gibi birçok etkinlikle de festivale renk katacak.

Programların tamamı ücretsiz olup, ulaşım sıkıntısı yaşayanlara ise şehir merkezinden servis imkânı sağlanacak” denildi.

Yapılacak program takvimi ise şöyle açıklandı:

“1-Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 01.03.2022 / 14.00

2-Van Yöresel Ürünler Gıda ve El Sanatları Fuarı
Yer: OSB Kongre ve Fuar Merkezi
Tarih ve Saat: 01-06.03.2022 / 14.00

3-Gönülden Gönüle Sohbetler
Yer: İstasyon Mahallesi
Tarih ve Saat: 01.03.2022 / 14.00

4-Şiir İklimi
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 02.03.2022 / 13.00

5-Aşevinde Deprem Tatbikatı
Yer:
Tarih ve Saat: 03.03.2022

6- Yeşilay Haftası
Yer:
Tarih ve Saat: 04.03.2022

7- Şehr-i Van-ı Geziyorum Tarihimi Öğreniyorum
Yer: Van Müzesi-Kale Eski Alanı
Tarih ve Saat: 04.03.2022 / 09.00-14.00

8-Madde Bağımlılığı ve Aile Etkili İletişim Semineri
Yer: Kadın Aile Merkezi
Tarih ve Saat: 04.03.2022 / 14.00

9- Kreşte Deprem Tatbikatı
Yer:
Tarih ve Saat: 04.03.2022

10- Misafirhanede Deprem Tatbikatı
Yer:
Tarih ve Saat: 05.03.2022

11- Sinema
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 06.03.2022 / 14.00

12- Yürüyüş ve Fotoğrafçılık
Yer: Şamran Kanalı
Tarih ve Saat: 06.03.2022 / 09.00

13- Mülteci Ailelere Yemek
Yer: Kocaeli Parkı Sosyal Tesisleri
Tarih ve Saat: 07.03.2022

14- Dünya Kadınlar Günü
Yer:
Tarih ve Saat:

15-Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları
Yer: Evliya Çelebi Meslek Lisesi
Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 11.00

16- Seminer
Yer: Başkale Öğretmenevi
Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 12.00

17- B. B. Kadın Personeline Yemek
Yer: Kocaeli Parkı Sosyal Tesisleri
Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 14.00

18- Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 14.00

19- Tiyatro-Taziye
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 09.03.2022 / 13.00

20- Tip 1 Diyabet Eğitimi Semineri
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 10.03.2022 / 13.00

21-Tiyatro- Süleyman ve Öbürsüler
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 12.03.2022 / 14.30

22- Tiyatro- Lal 7 Bölge 7 İklim
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 13.03.2022 / 14.00

23- Sanat Musiki Konseri
Yer: Evliya Çelebi Turizm Uyg. Oteli
Tarih ve Saat: 13.03.2022 / 19.30

24-Kadın Sağlık Çalışanlarını Ziyaret, Hediyeleşme
Yer:
Tarih ve Saat: 14.03.2022

25-Tıp Bayramı
Yer:
Tarih ve Saat: 14.03.2022

26- Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 15.03.2022 / 14.00

27- Shopping Fest Açılış (Kortej-Sergi-Konser)
Yer: City Park Avm Yanı
Tarih ve Saat: 15.03.2022

28- Shopping Fest (İran Sinema Filmleri)
Yer: City Park Avm Yanı
Tarih ve Saat: 15-29.03.2022 / 20.00

29-Van İçin Bir Fikrim Var Son Başvuru Tarihi
Yer:
Tarih ve Saat: 15.03.2022

30- Gönülden Gönüle Sohbetler
Yer:
Tarih ve Saat: 16.03.2022

31- Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı
Yer: OSB Kongre ve Fuar Merkezi
Tarih ve Saat:16-20.03.2022 / 14.00

32-Shopping Fest - Dengbej Programı
Yer: City Park Avm Yanı
Tarih ve Saat: 16.03.2022 / 18.00

33-Beraat Kandili
Yer: Yukarı Norşin Camii
Tarih ve Saat: 17.03.2022

34- Shopping Fest-Oturma Gecesi
Yer: City Park Avm Yanı
Tarih ve Saat: 17.03.2022 / 18.00

35-Çanakkale Zaferi Şehitler Günü
Yer: Zeve Şehitliği
Tarih ve Saat: 18.03.2022 / 09.00

36-Yaşlılar Haftası Bakım ve Huzurevlerine Ziyaret ve Yemek Organizasyon
Yer:
Tarih ve Saat: 18.03.2022 / 11.00

37- Yaşlılar Haftası
Yer:
Tarih ve Saat: 18.03.2022

38- Shopping Fest-Yerel Konser Ferhat Tok ve Elif Abalı
Yer: City Park Avm Yanı
Tarih ve Saat:18.03.2022 / 18.00

39- Shopping Fest- Van Kedisi Güzellik Yarışması
Yer: City Park Avm Yanı
Tarih ve Saat:20.03.2022

40-Sinema
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat:20.03.2022 / 14.00

41-Yürüyüş ve Fotoğrafçılık
Yer: Altınsaç (Saint Thoması)
Tarih ve Saat: 20.03.2022

42- Down Sendromlular Haftası
Yer:
Tarih ve Saat: 21.03.2022

43- Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 22.03.2022 / 14.00

44-Dünya Şiir Günü Şiir Dinletisi
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 22.03.2022 /14.00

45- Dünya Su Günü
Yer:
Tarih ve Saat: 22.03.2022

46- Shopping Fest-3 Farklı Dilde Şiir İklimi
Yer: City Park Avm Yanı
Tarih ve Saat: 22.03.2022 / 18.00

47- Çocuk Tiyatrosu - İki Bavul Dolusu
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 23.03.2022 / 13.00

48-Evlilik ve Aile Hayatı Semineri
Yer: Kadın Aile Merkezi
Tarih ve Saat: 24.03.2022 / 14.00

49- Gençlerle Buluşma
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 25.03.2022 / 15.00

50- 2 Nisan Van’ın Kurtuluşu Temalı Şiir Yarışması Son Başvuru
Yer:
Tarih ve Saat: 25.03.2022

51- Dünya Saati Bilgilendirme
Yer:
Tarih ve Saat:26.03.2022

52- Sabah Namazı Programı
Yer: Yukarı Norşin Camii
Tarih ve Saat: 26.03.2022

53- Sanat ve Edebiyat Buluşmaları
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 26.03.2022 / 14.00

54- Sinema
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 27.03.2022 / 14.00

55- Kütüphane Haftası Etkinlikleri (28 Mart- 3 Nisan)
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 28.03.2022 / 14.00

56- Çocuk Sineması
Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi
Tarih ve Saat: 29.03.2022 / 14.00

57-2 Nisan Van’ın Kurtuluşu Temalı Şiir Yarışması Sonuç İlanı
Yer:
Tarih ve Saat: 30.03.2022.”

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