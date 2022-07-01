Büyükşehir Belediyesi duyurdu: 1. Van Denizi Yüzme Festivali başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı etkinlik takvimini açıklarken ‘Van Denizi Yüzme Festivali’nin düzenleneceğini duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, 16 Temmuz 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında 1. Van Denizi Yüzme Festivali’ni düzenlenecek. Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için düzenlenecek olan festivalde adalarda ve koylarda yüzme ve dalış etkinlikleri düzenlenecek.

Program için vatandaşlara şehir merkezinden ücretsiz servis imkânı sağlanacak. İHA