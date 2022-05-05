Aktivistler, çağrıda bulundu... Kadınlar, 430 KM yürüyecek

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi kadınlar, 8 Mayıs günü Van Gölü etrafını kapsayan 430 kilometrelik yürüyüş başlatacak. Proje koordinatörü Best Van Tur Ceo’su İrem Bayram ile Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, tüm kadınları yürüyüşe katılmaya davet etti.

Kültür & Sanat 05.05.2022, 12:38
Aktivistler, çağrıda bulundu... Kadınlar, 430 KM yürüyecek

Van ve Bitlis’te 2015 yılından bu yana farkındalık etkinlikleriyle Van Gölü ve havzaya dikkat çeken Vangölü Aktivistleri Derneği, 8 Mayıs Cumartesi günü de kadınların öncülük ettiği yeni bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte, Van Gölü ve havzaya dikkat çekmek amaçlanıyor. Kadın aktivistler öncülüğünde ‘Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor’ sloganıyla, 15 parkur şeklinde yapılması planlanan etkinlikte, 430 kilometrelik Van Gölü kıyıları yürünerek geçilecek. Yürüyüşün ilk etabı 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.00’da Edremit Kent Meydanı’nda proje lansmanı ile start alacak.

ÇIKIŞ NOKTASI

8 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Edremit Kent Meydanı’nda hareket edecek olan aktivist kadınlar, Gevaş ve Tatvan güzergahından Van Gölü etrafını dolaşarak yürüyüşü aynı noktada sonlandıracak. 
Daha önce aynı güzergahta erkek aktivistler tarafından yapılan yürüyüş 5 günün sonunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi önünde tamamlanmıştı.

ETKİNLİK BİLGİLENDİRMESİ

Etkinlik için bir süre önce Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret eden Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, önceki gün de Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı ziyaret eti. 
Dernek Başkanı Erdoğan Özel ile proje koordinatörü İrem Bayram etkinlik hakkında Say’a bilgi verdi.

ETKİNLİĞE KATILIM ÇAĞRISI

Kadınların yürüyüş etkinliğiyle ilgili sosyal medyada da kampanya başlatıldı.
Proje koordinatörü İrem Bayram, farklı sosyal medya platformlarında yayınladığı video ile Vanlı kadınları yürüyüş etkinliğine davet etti. 
Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel de yine sosyal medya aracılığıyla davetiye yayımladı ve tüm herkesi kadın yürüyüşünün çıkış noktasında beklediklerini ifade etti.  

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, Van Gölü ve güzelliklerine dikkat çekmek üzere gerçekleştirilecek yürüyüşe herkesi davet ettiklerini belirterek; "Bu yıl kadın aktivistlerimiz öncülüğünde ‘Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor’ sloganıyla, 15 parkura böldüğümüz 430 kilometrelik Van Gölü kıyıları yürüme etkinliğimizin ilk etabını 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.00’da Edremit Kent Meydanı’nda proje lansmanımız ile başlatacağız. Gerçekleştireceğimiz farkındalık etkinliği ile Van Gölü ve havza için iyi bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. " dedi. 

prestijhaber

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