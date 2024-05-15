Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek kulisleri hareketlendirecek bir iddiada bulundu.

İşte Şimşek'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çağırdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Yapılan toplantının gündeminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturması olduğu öğrenildi. Ayrıca bu toplantıdan çok kritik kararların çıkacağı söyleniyor.

TÜM GÖZLER YARINKİ AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantının ardından yaşanan süreçle ilgili yarın TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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