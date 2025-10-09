üksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, tüketicileri kredi kartlarına yönlendirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 496 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutarın 914,6 milyar TL’si taksitli borçlardan oluşuyor.

Risk Merkezi verileri ise tabloyu daha net ortaya koyuyor: Yalnızca 2025’in ilk sekiz ayında kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 1 milyon 142 bin 390’a yükseldi.

BORÇLAR 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

BDDK, 10 Temmuz 2025’te aldığı kararla bireysel kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına izin verdi. Düzenlemeye göre borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılandırılan borçlara ait aylık taksit tutarları, her ay ödenmesi gereken asgari ödeme tutarına eklenecek.

Ancak, yapılandırılan borcun en az yüzde 50’si ödenmeden kart limitlerinde artış yapılamayacak. Ayrıca, yapılandırma tutarının kart limitini aşması durumunda bu fark “limit aşımı” olarak değerlendirilmeyecek.

FAİZ ORANI YÜZDE 3,11 OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı borcu yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oran, hem yeni borçlar hem de daha önce yapılandırılmış kart borçlarının yeniden düzenlenmesi için geçerli olacak.

BAŞVURU SÜRESİ YARIN SONA ERİYOR

Kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 Cuma.

Uzmanlar, bu fırsatı değerlendirmeyen borçluların ilerleyen dönemde daha yüksek faiz yüküyle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.