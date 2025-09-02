İş Kurma Desteği başvurularında önemli derecede artış yaşandı. KOSGEB'e 2024 ve 2025 yıllarında toplam 27 bin 364 başvuru alındı. Bu başvuruların sonucunda 2025 yılında 13 bin 200 işletmeye toplam 265 milyon TL destek ödemesi yapılırken, bir önceki yıl bu rakam 10 bin 200 işletmeye 205 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece 1 yıl içerisinde yüzde 34 oranında artış kaydedildi.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ 850 MİLYON LİRAYI AŞTI

2024 ve 2025 yıllarında girişimcilik destek programı kapsamında toplam 14 bin 744 iş geliştirme başvurusu alındı. Bu başvurular sonucunda 2 bin 758 işletme desteklenmeye hak kazandı, şimdiye kadar ise 992 işletmeye 853 milyon TL'nin üzerinde ödeme gerçekleştirildi. KOSGEB girişimcilere sağladığı bu destekler sayesinde, yeni işletmelerin hayata geçirilmesinde ve istihdamın güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendi.

FARKLI TEKNOLOJİ DÜZEYLERİNDEKİ İŞLETMELERİ KAPSAYAN DESTEKLER

Desteklerden faydalanan işletmelerin teknoloji düzeyine bakıldığında ise 898 işletme düşük teknoloji grubunda yer alırken, 634 işletme orta-düşük, 693 işletme orta-yüksek ve 533 işletme yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteriyor. Bu dağılım, KOSGEB desteklerinin yalnızca işletme sayısındaki artışa değil, aynı zamanda desteklerden yararlanan işletmeler arasında orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki işletmelerin payını ortaya koydu.

2025’TE BAŞVURU VE ÖDEME SÜREÇLERİ DAHA HIZLI OLACAK

1 Ocak 2025 itibarıyla devreye alınan e-Tahsilat Sistemi ile KOBİ’ler artık destek geri ödemelerini mobil bankacılık, internet bankacılığı, ATM ve banka şubeleri üzerinden kolayca yapabiliyor. Bu sayede KOBİ’ler için hem başvuru hem de ödeme süreçleri daha dijital, hızlı ve erişilebilir hale geldi.