Van esnafı, kışlık ürün fiyatlarının arttığını, talebin ise düştüğünü belirtiyor.

Soğuk havaların gelişiyle beraber kışlık ürünlerin vitrinlerde yer aldığı Van’da esnaf satışlardan memnun değil.

EMRE ATAMAN: ESNAF SATIŞLARDA İSTENİLENİ ALAMIYOR

Mevsim geçişi süreçlerinde satışların istenilenin altında kaldığını ifade eden esnaf Emre Ataman, “Mevsim geçişi sürecinde olduğumuz için pek bir rağbet yok. Hava sıcaklarının biraz daha düşmesiyle beraber vatandaşların da kışlık giysilere ilgisi artmaya başlayacak. Ürünlerin fiyatları arttıkça rağbet de azalıyor, esnaf satışlarda istenileni alamıyor.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların alışveriş yapmadan önce pazar araştırması yaptığına dikkat çeken Emre Ataman, “Vatandaşlar genelde alışveriş yapmadan önce pazar araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun mağazada alışverişini yapıyor. Geçmiş dönemde pazar araştırmasına çıkan vatandaşlar pek yoktu, ekonomik sıkıntılarla beraber bu durum artmaya başladı.” diye konuştu.

AHMET ATİLLA: İŞLERİMİZ İSTEDİĞİMİZ GİBİ İLERLEMİYOR

Yaklaşık 20 yıldır giyim işiyle ilgilendiğini belirten Van esnafı Ahmet Atilla ise, “Kış ayının başlangıcıyla beraber sezon başında iyi satışlarımızın olması gerekirken maalesef işlerimiz istediğimiz gibi ilerlemiyor. Bunun başlıca nedenleri ise; fiyatların yükselmesi. Örneğin geçtiğimiz sene 500 liraya dahi kışlık dış giyim ürünü alınabiliyorken, bu sene en ucuz bin 500 liradan alınabiliyor. Kış aylarının masrafı her zaman daha fazla oluyor. Bu nedenle de şimdilik satışlarımız iç açıcı değil” ifadelerini kullandı.