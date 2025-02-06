Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni bir karar imza atıldı. Yüksek mahkeme tarafından verilen karar neticesinde IBAN ile kira ödemesi yapanlar için alınan yeni karar dikkat çekti.

Elden kira ödemelerinin yasaklanmasının ardından IBAN ile yapılan kira ödemelerinde yeni bir kriz gündem oldu.

Yargıtay’ın emsal niteliğindeki son kararı, milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren karar ile birlikte IBAN üzerinden yapılan ödemelerde havale ücretinin kiracının ödemesi hükmedildi.

HAVALE MASRAFI KİRACIYA AİT!

Yüksek mahkeme, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale masrafının kiracı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti. Buna göre, kiradan havale ücretini kesen kiracı, eksik ödeme yaptığı gerekçesiyle tahliye edilebilecek.

Mahkemeye taşınan davada, ev sahibi kiracısının havale işlem ücreti nedeniyle her ay eksik ödeme yaptığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Yargıtay, ev sahibinin haklı olduğuna karar vererek kiracının tahliyesini onayladı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Eksik yapılan ödemeler yasal olarak kabul edilmez. Kiracının kira sözleşmesine uygun ödeme yapmadığı ve kira bedelini tam yatırmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkeme, itirazı reddederek kiracının tahliyesine karar vermiştir."