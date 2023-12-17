Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.12.2023
|En yüksek
|En düşük
|Palandöken
|KY
|-5
|0
|Palandöken-2
|KY
|-3
|0
|Hakkari
|Y
|-10
|2
|Sarıkamış
|KY
|-3
|6
|Ergan
|KY
|-5
|0
|Kartalkaya
|KY
|-7
|-6
|Kartepe
|KY
|-1
|1
|Yalnızçam
|KY
|-6
|0
|Erciyes
|KY
|0
|2
|Uludağ
|KY
|-3
|-1
|Çambaşı
|KY
|-5
|-3
|Denizli
|KY
|0
|5
(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu) AA