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Van Spor’a yeterli desteğin verilmediğini düşünen Kandaşoğlu, konuşması sırasında yer yer duygusallaştı, yer yer öfkelendiği. Kandaşoğlu gecede, Van Spor’a 500 bin TL bağışta bulundu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Hiçbir şeyin değişmediğinden yakınan Kandaşoğlu, “Maalesef yine hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yine moral bozuntusuna uğradık. Saygıdeğer katılımcılar; özellikle Van Spor’u yıllardan beri gece gündüz yalnız bırakmayan, karda kışta, yağmurda çamurda her gün destekleyen bu çilekeş taraftarlara sonsuz teşekkür ediyorum. Yalnız size değil, size ve ailelerinize Van halkı adına minnettarım gençler, yüce rabbim sizden razı olsun” dedi.

ÜMİT BOZKURT’A AYRI PARAFRAF AÇTI

Van Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt’un geri gelişinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kandaşoğlu, “Biliyorsunuz hocam birkaç ay önce bazı olumsuz nedenlerden dolayı gitti. Ama kendisi sorunların arka planını öğrenince hiçbir şart koşmadan takımın başına geçti ve o eski başarısını çok kısa bir sürede yakaladı. Ona da vefasından ve başarısından ötürü Van halkı ve gençleri adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yüce rabbim onu bu millete karşı, bu duyarsızlığa karşı, bu sahipsizliğe karşı mahcup etmesin! Allah’ın izniyle bu takım, kimse 5 kuruş para da vermese, aç ve susuz da kalsalar bu sene şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

ÇİLEDEN ÇIKTI: “PARANIZI MEZARA GÖTÜRÜN”

Karşılaştığı duyarsızlık karşısında çileden çıktığını ifade eden Kandaşoğlu, “2 milyon nüfusu, Van Ticaret ve Sanayi Odasında 40 bin üyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 60 bin üyesi, Van Terziler Odasında neredeyse 10 bin üyesi olan bir ilden, bu kadar önemli bir takımın destek gecesinde hiç kimsenin katılmaması, bu geceye hiçbir iş insanının gelmemesi gerçekten bizi kahrediyor, çileden çıkarıyor! Böyle bir şey olamaz arkadaşlar, böyle bir duyarsızlık olamaz” dedi.

Kandaşoğlu, “Herkes buraya gelip para verecek diye bir kural yok, illa katkıda bulunacaksın diye bir kural da yok. Siz burada bulunacaksınız, Van Spor’da oynayan çocuklar sizi görecek, Van Spor’un taraftarı gece gündüz demeden, yeri geliyor betonun, yeri geliyor sacın üzerinde oturarak takımını destekleyen çocuklara moral olacak. Para vermeyin arkadaş, parayı alın mezara götürün! Gerçekten ben bu gece artık çileden çıktım! Olur olur ama bu kadar olmaz” ifadelerini kullandı.

“BU İLİN YOK OLMASINI MI İSTİYORSUNUZ?”

Sözlerini sürdüren Kandaşoğlu, “Bu ilden ne istiyorsunuz arkadaş? Bu ilin tamamıyla yok olmasını mı istiyorsunuz? Yakalım o zaman! Benzini dökelim üstüne yakalım gitsin! Benim ilimin çeyrek değerinde illerde 3-4 ayrı takım var, 3-4 ayrı televizyonu var, uluslararası gücü var. Siz bu il için ne düşünüyorsunuz?” diyerek sitem etmeye devam etti.

Kişisel çıkarların ve hesapların, Van Spor’un geleceğine gölge düşürdüğünü ifade eden Kandaşoğlu, “Arkadaş senin benimle hesabın olabilir, yönetimle hesabın olabilir ama senin Van Spor’la ne sorunun olacak? Van’ın ismini taşıyan bir takımla ne sorunun olacak? Kişisel meselelerimizi bu takıma bağlayamayız, biz, bu ilin en büyük değeri olan, Doğu Anadolu ve Van’ın tanıtımında öncü olan takımımız için bu gece buradayız. Van Sporla yatıp, Van Sporla kalkıyoruz. Biz bu işin içinde kesinlikle siyaset ve ideolojik ayrılıklar istemiyoruz. Van Spor; gençleri birleştiren, kardeşliği yaratan, barışı sağlayan, Van’a neşe ve huzur getiren bir takımdır. Ben bunun için Van Spor’un yanındayım. Van Spor bölgenin en sorunlu dönemlerinde bile Van’a barış getirdi, kardeşlik getirdi, gençlerin ve Vanlıların birbirine sarılmasını sağladı. Van Spor’a herkes destek çıkmak zorundadır. Bu durum kabul edilecek bir durum değil” diye konuştu.

‘’VERİN DEDİK; KISKANÇLIK ETTİNİZ’’

Kandaşoğlu, “Çıktık meydana ve dedik ki verin büyükşehri bu ilin bütün sorunlarını çözüme kavuşturalım fakat, onu da vermediniz! Van Spor’u da çözeyim, yolu da, trafiği de çözeyim, dağı taşı da çözeyim. Ama onu da kıskanıp fitne fesat çıkardınız! Bunun için gerçekten çok üzgünüm, sert konuştum, sizlerden özür diliyorum, gençler ama benim de içim yandı bu gece” dedi.

‘’ÇÖZÜM BULACAĞIM’’

Gecede Van Spor’a 500 bin TL’lik bağışta bulunan Kandaşoğlu, “Keşke elim ayağım kırılsaydı da bu gece buraya gelmeseydim. Bu kadar olamaz. Van Spor’un bu durumuna içim yanıyor. Van Spor’a herkes destek çıkmak zorunda, bizi çileden çıkarmasınlar. Bu durum kabul edilecek bir durum değildir. Bu gece, mahalle takımı katkı gecesi değil, koskoca medeniyetlere başkentlik etmiş bir ilin takımının gecesi. Çözüm bulacağım bu durum böyle devam etmez, edemez” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

Kandaşoğlu, konuşmasının sonunda takıma 500 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.