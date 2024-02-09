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Asgari ücrete Temmuz'da ara zam, emeklim maaşlarına Mart'tan önce ek zam... Söz konusu iki iddia günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmezken "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusunun yanıtıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan göreve geldiğinden bu yana dün ilk kez kameraların karşısına geçerken, 2024 enflasyon tahminini açıkladığı sunumda kullandığı ifadeler ve açıklanan rapor asgari ücrete ara zam konusunda durumun daha da netleşmesine neden oldu.

2024 yıl sonu enflasyon tahmini sonrası genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklentisine girerken, TCMB Başkanı Karahan'ın açıkladığı rapordaki satır araları dikkat çekti.

2024 ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası yeni başkan Fatih Karahan dün ilk kez kameraların karşısına geçti. Yılın ilk enflasyon raporunu açıklamayan TCMB Başkanı Karahan, 2024 yıl sonu enflayon beklentisinin yüzde 36 olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

TCMB'nin enflasyon raporunda, ücretlerdeki artışın enflasyona olumsuz etkisinden sıklıkla bahsedilirken, "Asgari ücrete acaba Temmuz'da zam yapılacak m?" sorusu akıllara geldi.

SATIR ARALARINDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Sözcü'nün habere göre; zam konusunda dikkat çeken ifadeler ise rapordaki satır aralarında yer aldı.

"ASGARİ ÜCRET VE KAMU MAAŞLARINA YAPILAN DÜZENLEMELER RİSK YARATABİLİR"

TCMB'nın enflasyon raporunda "Parasal, finansal ve malî politikaların eşgüdümünün etkinliğine dair riskler" başlıklı bölümünde "Asgari ücret ve kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan düzenlemeler iç talepteki dengelenme üzerinde risk yaratabilmektedir" denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.

Asgari ücrete bu yılın başında yüzde 49 zam yapılmış ve 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.