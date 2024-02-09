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Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya getiren Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Elverişsiz hava şartlarının sebep olduğu ertelemeler nedeniyle Axiom ekibinin seyahati 18 gün ile rekora imza attı.

Bir diğer rekor da, yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu. Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atmış olacak.

Hatta hava şartları inişe elvermez ise ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemde.

Florida'nın doğu sahiline ya da Meksika Körfezi açıklarına inmesi planlanan Dragon mürettebatı gemiye alındıktan sonra ilk muayeneleri yapılacak buradan da Houston götürülecek.

Houston'da daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

13 DENEYE İMZA ATTI

Dragon ile dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.

Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre iniş TSİ 16.30'da planlanıyor.