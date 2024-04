VATSO İş Dünyası Derneği ve Van TSO Beyaz Liste Meclis Üyeleri, Zahir Kandaşoğlu başkanlığında 20 kişilik heyetle İran’a çıkarma yaptı.

“CİDDİ GÖRÜŞMELER YAPTIK”

İran gezisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, “VATSO İş Dünyası Derneği ve Van TSO Beyaz Liste Meclis Üyeleri olarak geçen hafta yaptığımız İran ziyareti ile ilgili iki tarafın beklentileri var. Bununla ilgili iki kardeş ülke insanlarının talebini yansıtan bir Sonuç Bildirgesi hazırladık ve sizlere paylaşmak istedik.

İran ile ticaretin önündeki sorun ve sıkıntılar 50, 60 yıldır neden çözülmüyor, iki ülkenin ticareti neden daha da geliştirilmiyor? Her yıl İran'a gidip geliyoruz, onlarca heyet bu sorunları her defasında masaya yatırıp tartışıyoruz, ancak ne hikmetse bir sonuç alamıyoruz. Maalesef bugüne kadar değişen bir şey olmadı. Bizler VATSO İş Dünyası Derneği ve Van TSO Beyaz Liste Meclis Üyeleri olarak 13 - 19 Nisan tarihleri arasında 20 kişilik bir heyetle İran'a gittik.

İran'ı ziyaret konusunda kararlı ve istekliydik. İran bürokrasisi ve sivil toplum örgütleri heyetimizi en üst düzeyde tören ve takdimlerle karşıladı. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Bize komşu ve yakın olan İran İslam Cumhuriyeti'nde Tebriz, Urmiye Hoy, Salmas ve Mahabad kentlerinde tüm yetkili merciler, üniversite ve STK’larla bir araya gelerek ciddi görüşmeler yaptık. İki taraf da net şekilde tavrını ortaya koydu, bu bir başlangıç olsun artık dedik. Evet, bu bir başlangıçtır.

Soruyoruz, yıllardır konuşulan sorunlar neden çözüme kavuşmuyor, hangi ülke engel oluyor ya da isteksiz davranıyor, iki ülkenin yıllık ticaret hacmi neden artmıyor, yapılması gerekirken yapılmayan işlerden dolayı yıllık kaybımız ne kadar, bu engelin içinde kimler var, dışarıda ya da içeride bu işe kimler çomak sokuyor? İran'daki dostlarla bu soruları masaya yatırarak cevaplar aradık. Sorunları net şekilde masaya yatırdık. Sorunlar ve çözüm önerilerini rapor ederek Tahran ve Ankara’ya bildirmek için yetkili mercilere takdim etik, ricada bulunduk.

Dedik ki bu sefer her iki taraf da net konuşsun, neden iki ülkenin birbirine kardeş olan insanları sorun yaşıyor, neden gümrüklerde bir iki imzayla rahat çözülebilecek sorunlar devam ediyor?” dedi. Kandaşoğlu tarafından açıklanan 10 maddelik sonuç bildirgesinde talep edilen ve yapılması gerekenler şu şekilde açıklandı; 1. İnsanlar İran'a kendi aracıyla girmek isterken triptik isteniyor, insanlar bu yüzden İran'a kendi aracıyla giremiyor, Çünkü bu uygulamadan dolayı büyük miktarda teminat isteniyor. Bu büyük bir sorun ve kaldırılmasını istiyoruz. 2. Giriş yapan araçlarımıza yalnız bir petrol isteyonda yakıt izni verilyor.

Halbuki tüm petrol istasyonları bu izne tabi olmalıdır. 3. Vize olmayan iki ülke arasında neden giriş ve çıkışlar kimlikle olmasın Vizenin olmadığı yerde pasaportun bir anlamı yok. 4. iki ülke arasında ithalat ve ihracata konu olan tüm malların sınır ticareti kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. 5. iki ülkenin kentleri arasında insanların ihtiyacını görecek sosyal tesisler yılardır yapılmıyor. Bu sorunun artık ortadan kalkmasını istiyoruz. 6. İranlıların en fazla giriş ve çıkış yaptığı Van'da neden İran konsolosluğu bulunmamaktadır? Buna iki taraf da bir anlam verememektedir.

Konsolosluğun bir an önce açılmasını talep ediyoruz. 7. Neden her iki ülkede iki ülkenin birer devlet bankası şubeleri olmasın. 8. En önemlisi her iki ülkenin gümrük kapılarda şehirler arası yolcu taşıma işi yapılmalı ve bu organize edilmelidir. 9. İnsanların en büyük güvensizliği gümrük kapısı sahasında yaşamaktadırlar. Bu güven sorunu artık ortadan kalkmalıdır. 10. İran tarafında da bu sorunların çok acil bir şekilde çözülmesi istenmektedir. İran da yaşayanlar da bizler de bu sorunların acil çözülmesini istiyoruz.

Onlar da bu ziyaretimize ciddi anlam yüklediler. Ve haklı olarak bizlerden bu beklentilerin karşılanmasını istiyorlar. Her iki kesim de sorunların çözümü için elinden geleni yapacak Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Her iki kesimi de bu konuda mutabık. Hazırladığımız metinleri her iki taraf da meclislerine sunacak ve bu konunun takipçisi olacaklar. İnanın sorunların çözümü konusunda onlar bizden çok daha istekliler. Artık hepimiz bu sorunların bir an önce aşılmasını ve bu konuda umutlu olmak istiyoruz.