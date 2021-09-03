Yunus Polis Alımları Başladı mı? Başvuru Koşulları Neler? Polis Alımları Ne zaman Başlayacak?

Polislik başvuruları başladı mı? Polislik için aranan şartlar nelerdir? Yunus Polis Alımları başladı mı? Yunus Polis olmak için aranan kriterler nelerdir? Kadın yunus Var mı?

Yunus polis alımları 2021 koşulları nasıl olacak diyen adaylar için başvuru detayları açıklandı. Okul ve fiziksel şartlar gibi çok sayıda koşulu yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Hizmet yapmak üzere sözleşme imzalayan yunus polisler Devriye Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmetleri sürdürmektedir.

Yunus Polis Olma Şartları 2021

Yunus polis olmak isteyen adayların genel ve özel tüm koşulları yerine getirmiş olması gerekmektedir.

• Başvuru yapılan tarih itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak.

• Kadınlarda 1.70 boy ve erkeklerde en az 1.75 m ve daha fazla uzunlukta olmak.

• Fiziksel açıdan motosiklet sürmeye engel bir teşkil eden durum olmaması.

• Motosiklet kullanımıyla ilgili dersleri tamamlayarak sorunsuz bir kullanım sağlamak.

• Sağlık açısından yunus polis görevini yerine getirmeye engel ruhsal ve fiziksel bir hastalık olmaması.

• Polis Akademisi - Polis Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

• Yapılan mülakatları başarıyla tamamlamış olmak, güvenlik soruşturmasında bir sorun çıkmaması

• Geçmişte başvuru yapılan kurumdan bir nedenle atılmamış olmak.

• Bir suça bağlı olarak hüküm giymemiş olmak.

• Temel eğitimleri başarıyla tamamlamak, temel ve pratik konularda baraj puanı geçmiş olmak.

• Atandığı yerde resmi olarak ikamet etmeyi engelleyen bir durum olmaması.

• Yunus polis başvuru aşamalarında adaylar bir nedenle mülakatta başarısız olmuşsa başka birimlerde görevlendirilmek üzere yönlendirme yapılabilmektedir. O anki kurumsal açık pozisyon ve gereksinimler netleştirilecektir.

Yunus Polis Olmak için Hangi Okulu Bitirmek Gerekir?

POMEM veya PMYO okullarından birini bitirmiş olanlar yunus olmak üzere başvurularını yapabilmektedir. Olaylara zamanında müdahale gibi acil durumlar için yunus polisler özel bir kadrodur.