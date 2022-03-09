Su ve Kanalizasyon İdaresi Konya işçi alımları başladı mı?

Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere Su ve Kanalizasyon İdaresi Konya’da 81 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular için adayların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir ve her kadrolarda farklı yaş sınırlaması söz konusu

Başvuru tarihleri ve şekli

Başvurular online olarak alınacaktır. Belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını https://isbasvuru.konya.bel.tr adresinden yapacaktır. Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır.

Başvurular 9 Mart 2022 tarihi itibariyle başlamış olup son başvuru tarihi 11 Mart 2022’dir.

Alım Yapılacak Kadrolar

İcra Katibi 2 personel

Şebeke İşçisi 45 erkek personel

Treyler şoförü 3 erkek personel

Kamyon Şoförü 11 erkek personel

İş Makinesi Operatörü 5 erkek personel

İnşaat Kalıpçısı 1 erkek personel

Su sayaç açma-kesme sökme-takma personeli 3 erkek personel

Tornacı 1 erkek personel

Oto elektrikçisi 1 erkek personel

Ambar sorumlusu 1 erkek personel

Kaynakçı 3 erkek personel

Büro Personeli 5 personel

Başvuru Ortak Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak

İlan formunda belirtilen suçlardan ceza almamış olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak

Başvuru için eğitim, sertifika gibi özel şartlar ve diğer tüm detaylar için başvuru formunu incelemeniz gerekmekte. Aşağıdaki bağlantıdan formlara ulaşabilirsiniz.

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