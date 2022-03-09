Su ve Kanalizasyon İdaresi Konya işçi alımları başladı mı?
Kurumların personel alımları devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi Konya'da işçi alımı yapacağını duyurdu.
Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere Su ve Kanalizasyon İdaresi Konya’da 81 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular için adayların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir ve her kadrolarda farklı yaş sınırlaması söz konusu
Başvuru tarihleri ve şekli
Başvurular online olarak alınacaktır. Belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını https://isbasvuru.konya.bel.tr adresinden yapacaktır. Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır.
Başvurular 9 Mart 2022 tarihi itibariyle başlamış olup son başvuru tarihi 11 Mart 2022’dir.
Alım Yapılacak Kadrolar
İcra Katibi 2 personel
Şebeke İşçisi 45 erkek personel
Treyler şoförü 3 erkek personel
Kamyon Şoförü 11 erkek personel
İş Makinesi Operatörü 5 erkek personel
İnşaat Kalıpçısı 1 erkek personel
Su sayaç açma-kesme sökme-takma personeli 3 erkek personel
Tornacı 1 erkek personel
Oto elektrikçisi 1 erkek personel
Ambar sorumlusu 1 erkek personel
Kaynakçı 3 erkek personel
Büro Personeli 5 personel
Başvuru Ortak Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak
İlan formunda belirtilen suçlardan ceza almamış olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak
Başvuru için eğitim, sertifika gibi özel şartlar ve diğer tüm detaylar için başvuru formunu incelemeniz gerekmekte. Aşağıdaki bağlantıdan formlara ulaşabilirsiniz.
Kamu Bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|28
|62
|2. 1461 Trabzon FK
|28
|58
|3. Bodrumspor
|28
|56
|4. Sivas Belediyespor
|29
|50
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|28
|50
|6. Somaspor
|28
|48
|7. Afjet Afyonspor
|28
|47
|8. Çorum FK
|28
|47
|9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|28
|47
|10. İnegölspor
|28
|41
|11. Ankaraspor
|28
|40
|12. Etimesgut Belediyespor
|28
|36
|13. Serik Belediyespor
|28
|31
|14. Diyarbekirspor
|28
|29
|15. Adıyaman FK
|28
|29
|16. Sarıyer
|28
|28
|17. Turgutluspor
|28
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|28
|21
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17