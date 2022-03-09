Savunma ve Sanayi Başkanlığı personel alımları başladı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımları devam ediyor. Savunma ve Sanayi Başkanlığı'da personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları..

Kamu Alımları 09.03.2022, 10:01 09.03.2022, 10:05
Savunma ve Sanayi Başkanlığı personel alımları başladı mı?

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından farklı eğitim kurumlarından mezun olmuş 40 personel alımı için sınav ilanı yayımlandı. Başvuracak adaylar lisans mezunları arasından seçilecektir.

KPSS Puan Şartı Kaç

Adaylar başvurularını KPSS’nin ilgili puan türleriyle yapacaktır. Başvuru yapabilmek için ilgili puan türünden 85 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor. Ayrıca İngilizce alanında da en az B seviyesi (en az 80 puan) gerekiyor.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Adaylar başvurularını; 8 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak sisteme yükleyecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç) 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları,

d) 22.03.2020 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları,

e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),

f) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Özgeçmiş

b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim mezun belgesi

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge

Kamu Bülteni

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