Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmeti personel alımları başladı mı?

Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmeti, KPSS ve Eğitim şartı olmadan 202 kişilik yeni bir istihdam alanı açtı. Farklı kadrolara başvuru yapacak bu adaylar hem erkek hem de bayanlar arasından seçilecektir. Başvuran adaylar daimi kadroda işe alınacaktır.

Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmeti, 2022 de işçi alımıyla iş bekleyen birçok vatandaşın umut kapısı oldu.

Başvuru adresi

Başvurular elektronik ortamda olup ik@beldeas.com adresi üzerinden yapılacaktır. Yalnızca bu adrese gönderilen CV’ler değerlendirmeye alınacaktır. Görüşme/Mülakat yeri ise BELDE A.Ş. olarak bildirildi.

Başvuru tarihleri

4 Şubat 2022 de başlayan başvurularda son gün 5 Şubat 2022 Cumartesi günü olarak duyuruldu.

Çalışma Sattleri ve Yeri

Çalışma adresi olarak Kocaeli olarak belirtilen iş için günlük çalışma süresi 8 saat olarak gösterildi. Çalışma saatleri ise 08.30-17.30 saatleri arası olacak.

Önemli Hususlar

ik@beldeas.com mail adresine CV gönderilecek ve bu adres dışında gönderilen CV’ler incelenmeyecek

İncelenen CV’ler neticesinde uygun bulunan adaylar telefon ile aranarak mülakata çağırılacaktır.

Mülakat için çağırılmamış veya mülakat listesinde ismi olmayan kişiler mülakat listesine dahil edilmeyecektir.

İşte alınacak kadrolar ve kontenjanlar

İtfaiye Destek Personeli, 15 Personel

Teknik Personel, 1 Personel

Hizmet Personeli, 41 Personel

Bakım Onarım Personeli, 1 Personel

Eğitmen, 76 Personel

Büro Personeli, 1 Personel

Özbakım Personeli, 29 Personel

İdari Büro Personeli, 4 Personel

Biyosidal Ürün Uygulayıcı, 6 Personel

Ambulans Şoförü, 4 Personel

Veteriner Teknikeri, 6 Personel

Sağlık Personeli, 18 Personel

Kaynak:kamu bülteni