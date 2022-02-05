Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmeti personel alımları başladı mı?
Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmeti kurumuda personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmeti, KPSS ve Eğitim şartı olmadan 202 kişilik yeni bir istihdam alanı açtı. Farklı kadrolara başvuru yapacak bu adaylar hem erkek hem de bayanlar arasından seçilecektir. Başvuran adaylar daimi kadroda işe alınacaktır.
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmeti, 2022 de işçi alımıyla iş bekleyen birçok vatandaşın umut kapısı oldu.
Başvuru adresi
Başvurular elektronik ortamda olup ik@beldeas.com adresi üzerinden yapılacaktır. Yalnızca bu adrese gönderilen CV’ler değerlendirmeye alınacaktır. Görüşme/Mülakat yeri ise BELDE A.Ş. olarak bildirildi.
Başvuru tarihleri
4 Şubat 2022 de başlayan başvurularda son gün 5 Şubat 2022 Cumartesi günü olarak duyuruldu.
Çalışma Sattleri ve Yeri
Çalışma adresi olarak Kocaeli olarak belirtilen iş için günlük çalışma süresi 8 saat olarak gösterildi. Çalışma saatleri ise 08.30-17.30 saatleri arası olacak.
Önemli Hususlar
ik@beldeas.com mail adresine CV gönderilecek ve bu adres dışında gönderilen CV’ler incelenmeyecek
İncelenen CV’ler neticesinde uygun bulunan adaylar telefon ile aranarak mülakata çağırılacaktır.
Mülakat için çağırılmamış veya mülakat listesinde ismi olmayan kişiler mülakat listesine dahil edilmeyecektir.
İşte alınacak kadrolar ve kontenjanlar
İtfaiye Destek Personeli, 15 Personel
Teknik Personel, 1 Personel
Hizmet Personeli, 41 Personel
Bakım Onarım Personeli, 1 Personel
Eğitmen, 76 Personel
Büro Personeli, 1 Personel
Özbakım Personeli, 29 Personel
İdari Büro Personeli, 4 Personel
Biyosidal Ürün Uygulayıcı, 6 Personel
Ambulans Şoförü, 4 Personel
Veteriner Teknikeri, 6 Personel
Sağlık Personeli, 18 Personel
Kaynak:kamu bülteni
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|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
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|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
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|4. Bodrumspor
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|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
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|22
|29
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|22
|28
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|22
|26
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|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
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|21
|19
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|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|24
|36
|8. Gaziantep FK
|23
|35
|9. Başakşehir
|22
|34
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
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|21
|32
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|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
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|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
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|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12