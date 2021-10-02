Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı mı? Başvuru Şartları Neler?

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılı için spor uzmanı ve antrenör alımı başvurularını da başlatan Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nda 2021 yılı için belirlenen 8 bin 121 kişilik açık kadrodan, alım yapılan kadrolar çıkarılınca geriye 2 bin 425 kişilik boş kadro kalıyor. Bu alımların genel anlamda diğer yurt personelleri ve yurt yönetim personeli kadrolarında yapılacağı tahmin ediliyor.

Bakanlığın yayımlayacağı liste ile şehir dağılımları da belli olacak. Peki GSB başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 yılı personel alımlarına başvuru şartları genel olarak şöyle sıralanıyor:

657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesindeki nitelikler,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Daha önce görev yapılan kamu kurum veya kuruluşlardan disiplin cezası almamış olmak.

Bazı kadrolarda ise en az lisans derecesi sahibi olmak ve KPSS sınavından asgari puanı almış olmak gibi şartlar da mevcut.

KPSS puanı ise genel olarak 60-70 puan şeklinde isteniyor.

4 bin 346 sürekli işçi alımı ile spor uzmanı ve antrenör alımlarında süreci tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yeni alımlara ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

Ancak okulların ve yurtların da açılmasıyla Ekim ayı içerisinde personel alımlarına başlanacağı tahmin ediliyor.

kaynak:kamupersoneli.net