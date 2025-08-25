Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle Bitlis Ahlat'ta olacak.

Bu kapsamda da kabine toplantısı, bugün Ahlat'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.

KABİNE GEÇEN YIL DA AHLAT'TA TOPLANDI

Kabine, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı.

Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR

Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.

Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

"ANADOLU'YU VATAN HALİNE GETİRENLERİ YAD EDİYORUZ"

Erdoğan'ın programı ile ilgili olarak bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." dedi.