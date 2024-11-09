Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü, 69 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 117'ye, yaralı sayısının 13 bin 888'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın Kefr Kila bölgesinde bir binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusunun Hiyam bölgesinde bir binayı hedef almasının ardından UNIFIL, Uluslararası Kızıl Haç ve Lübnan Kızıl Haç ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Enkaz altından 4 kişinin naaşının çıkartıldığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, en az 38 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur kentinde Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgesinde 3 binaya düzenlenen saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 38'i aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıların binalarda büyük hasara ve yangına neden olduğu kaydedilen haberde, sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekiplerinin, yaralıları hastaneye taşımaya ve yangınları söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Kentteki hastanelerin ise yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan bağışı çağrısı yaptığı bilgisi geçildi.

NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 5 saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de 6 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ayrıca Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'ne de 4 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.

Saldırılar, İsrail ordusundan Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yapılan uyarıların ardından gerçekleşti.

UNIFIL, İsrail ordusunun bir kez daha barış gücüne karşı faaliyette bulunduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun bir kez daha barış gücü unsurlarına karşı faaliyette bulunduğunu açıkladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün 2 İsrail ordusu ekskavatörü ve 1 buldozeri Ras Nakura'daki UNIFIL mevzisinde bir çitin bir kısmını ve beton bir yapıyı yıktı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun ise UNIFIL mevzisine yönelik faaliyette bulunduğunu reddettiği belirtilen açıklamada, "Dünkü olay, barış gücü askerlerinin çapraz ateş altında kalması değil, önceki 7 benzer olay gibi İsrail ordusunun kasıtlı ve doğrudan eylemleri meselesidir." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında BM tarafından belirlenen geri çekilme hattını (Mavi Hat) işaretleyen mavi varillerden ikisinin bu hafta tahrip edilip kaldırılmasının endişeyle karşılandığı kaydedilerek Barış Gücü görevlilerinin İsrail ordusunun varillerden birini kaldırdığını doğrudan gözlemlediği aktarıldı.

İsrail ordusunun UNIFIL'e ait mülkleri kasıtlı ve doğrudan tahrip etmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun 30 Eylül'den bu yana defalarca barış gücü askerlerinin "güvenlikleri için" Mavi Hat yakınlarındaki mevzilerini terk etmelerini talep ettiği hatırlatıldı.