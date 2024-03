TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü bugün evinde ligin iddialı takımlarından Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti. Van Spor FK; Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal ve Ahmet Ülük'ün golleriyle Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Van Spor FK'ya Edremit Belediye Başkanı İsmail Say sahip çıktı. Geçtiğimiz yıldan beri takıma maddi ve manevi katkılarda bulunan İsmail Say, evimizde oynadığımız Yeni Mersin İdmanyurdu maçının primlerini üstlendi. Maç sonrası soyunma odasına inerek futbolcular ve teknik ekibi tebrik eden İsmail Say, sergiledikleri futboldan ve yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı maç primini kendisinin karşılayacağını söyledi.

TARAFTARLARDAN SAY'A TEŞEKKÜR

Yeni Mersin İdmanyurdu maçının primlerini karşılayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a bir destekte Van Sporlu taraftarlardan geldi. Maddi sıkıntılar yaşayan ve son zamanlarda herkesin sırtını döndüğü Van Spor'a açık destek veren İsmail Say'a taraftarlar teşekkür etti. Karakobralar ve Gölkentliler takıma maddi destek sunan İsmail Say'a teşekkür etti.

İsmail Say'ın başkanlığındaki Edremit Belediyesi 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda takıma maddi destek sunmuştu. İsmail Say da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Van Spor'a yardım gecesine telefonla bağlanmış ve şahsı adına bağışta bulunmuştu.