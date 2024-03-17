Van Kalesi eteklerinde sabah saatlerinde başlayan Newroz kutlamalarına binlerce kişi katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da katıldığı Van Newroz'una milletvekilleri, belediye eş başkan adayları, sanatçılar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah saat 10:00'da başlayan Newroz kutlamaları saat 16:00'ya kadar devam etti.

İpekyolu'nda oturan vatandaşlar iftarın ardından Erek Meydanında bulunan DEM Parti seçim ofisinin önünde toplanarak Newroz kutlamalarına devam etti. Ateş yakıp üzerinden atlayan kalabalık davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti. Demirtaş'a özgürlük sloganlarının atıldığı kutlamalar gece geç saatlere kadar devam edecek.