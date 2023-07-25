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WanHaber - ÖZEL

Geçtiğimiz günlerde Van’da ekmeğe yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 4 TL’den satılan 210 gramlık ekmek 6 TL’den satılmaya başlanmıştı.

Van’da ekmeğe yapılan zam sonrası değerlendirmelerde bulunan Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar Kasaplar ve Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sabri Işık, maliyetlerin artması sonucu böyle bir kararı istişareler sonucu aldıklarını belirtti.

Işık, “Farklı illerde ekmeğin en düşük fiyatı 7 ila 8 TL arasındayken, biz esnafımızla belirli istişareler yaptık. Ekmeğin fiyatını düşük tutmak istedik, esnafımızı düşünmek zorundaydık ama vatandaşın da cebini düşünmeliydik” ifadelerine yer verdi.

“ESNAFIMIZA MİNNETTARIM”

Esnafın duyarlı davrandığını belirten Sabri Işık, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarını en düşük tutan illerden biri olduklarını aktararak, “Esnafımızın gösterdiği anlayıştan ötürü kendilerine minnettarım, çağrımıza duyarsız kalmadılar. Bundan 7 ay öncesine kadar Türkiye geneli ekmek 5 TL’ye satılırken Van genelinde 3 ila 4 TL civarı satış yapılıyordu.

Günümüzde maalesef ki maliyetler karşılanmayacak düzeyde arttı, benzin, gıda, emlak… Bu da ekmeğin maliyetini arttırıyor, esnafımızın kazancı yüksek oranda olmamasına rağmen sağ olsunlar duyarsız davranmadılar ve ortak bir istişare sonucu fiyatta anlaştık. Ülke genelinde ekmeği en uygun satan birkaç ilden biriyiz” dedi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci