Van'ın İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ, İpekyolu İlçe 2. Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı. Mazbatalarını aldıktan sonra davul zurna eşliğinde belediye binasına gelen Eş Başkanlar görevlerine başladı.

9 MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Göreve başlayan Eş Başkanlar Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ; İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Fen İşleri Müdürü ve Mali Hizmetler Müdürü'nü görevden almıştı.

9 MÜDÜRLÜĞE YENİ ATAMA

Eş Başkanlar Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ, önceki gün görevden aldığı 9 birim müdürünün yerine yeni atamaları gerçekleştirdi.

İşte yeni atanan müdürler:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Cemil Uca

Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Ekrem Pala

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü - Şeref Sayın

Özel Kalem Müdürlüğü - Murat Arman

Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Erkan Yiğit

Yazı İşleri Müdürlüğü - Edip Öner

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Şeref Elçil

Fen İşleri Müdürlüğü - Serkan Oruç

Mali Hizmetler Müdürlüğü - Saliha Tuncer Yaman