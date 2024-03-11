Ben Bağımsız Türkiye Partisi İpekyolu Belediye Başkan adayı Mustafa Berge, önce Yeniden Refah Partisi'ne, akabinde ise AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Her iki ziyarette de açıklamalarda bulunan Berge, bir günde 3 siyasi parti değiştiren isim olarak Van tarihine işlendi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nden istifa ettikten sonra aynı gün Yeniden Refah Partisi'ne katılan Berge, İpekyolu seçim ofisini ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Mehmet Şahin, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy, İpekyolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilici tarafından karşılnan Mustafa Berge, katılım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Bilici'yi sonuna kadar destekleyeceğini belirten Berge, "Ben Bağımsız Türkiye Partisi İpekyolu Belediye Başkan adaylığımdan ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne katılım sağlamak istiyorum. Bu yüzden de kendileriyle de uzun bir süredir sosyal medya üzerinden takipleşiyorduk. Mehmet başkanım başarılıdır, dürüst bir insandır. Sonuna kadar arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Aynı günün akşamı AK Parti İpekyolu seçim ofisine giden Mustafa Berge, İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge ile birlikte kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi'ne katılmaya değil, çay içmeye gittiğini öne süren Berge, "Beni Yeniden Refah Partisi'ne çay içmeye davet ettiler. Sonradan farkettiğim kadarıyla soyismimi bir malzeme olarak kullandılar. Geç farkına vardım. Bu hususta İsa Berge başkanımı arayıp randevu talep ettim. Geldim, kendisiyle oturuyoruz konuşuyoruz. Berge soyismini kullanmak kimsenin haddi değildir, kimse de bu soyismini kullanamaz. Bu yüzden tüm desteklerimle İsa başkanın yanındayım" şeklinde konuştu.

AK Parti İpekyolu Belediye Başkanı Adayı İsa Berge ise, "Siyaset etik ve ahlaklı olmalı. Siyasetin bir kalitesi olmalı. Gerçekten insanımızın soyadını kullanarak bir şey yapmaya çalışmak doğru değil. Bende bu davranışta bulunan tüm aradaşları etik siyasete davet ediyorum" dedi.

MUSTAFA BERGE'NİN YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEKİ KONUŞMASI:

Çay içmeye gelmiş arkadaş. ??? pic.twitter.com/aYdIpSEc9z — Mehmet Bilici (@MehmetBilici65) March 9, 2024

MUSTAFA BERGE'NİN AK PARTİ'DEKİ KONUŞMASI:

Şehrimizde bir partinin Berge soyadını kullanarak "Berge bize katılım sağladı" diye kamuoyuna lanse ettiği Mustafa Berge kardeşim, bizleri ziyarete geldi. Bu nazik ziyaretlerinden ve bizlere vermiş olduğu desteklerinden ötürü kendisine teşekkür ederim. Bu vesileyle de ahlaklı… pic.twitter.com/YCyeWEyebz — İsa Berge (@cozumisaberge) March 9, 2024