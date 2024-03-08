Uzun yıllardan beridir ülkemizin ve dünyanın hemen her yerinde dalış yapan ve kaydettiği karelerle su altı fotoğrafçılığı alanında pek çok ödül alan su altı fotoğrafçısı Bülent Şelli, “UW Photo Challenge” 2024 yarışması “Geniş Açı Fotoğraf” kategorisinde, Van Gölü’nde çektiği, “İnci Kefali Göçü” fotoğraflarıyla finale kaldı.

Bülent Şelli başarısını sosyal medya hesabından, “Dünyanın prestijli sualtı fotoğraf yarışmalarından UW Photo Challenge 2024 yılı “Geniş Açı Fotoğraf” kategorisinde Van Gölü’nde çektiğim İnci Kefali Göçü fotoğrafıyla son 10’da yer alarak finale kaldım. Sonuçlar 24 Mart 2024 tarihinde Şangay’da yapılacak DRT Show fuarında jürinin canlı oylamasıyla belli olacak.” sözleriyle duyurdu.