Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte siyaset kulisleri yavaş yavaş yeniden hareketlenirken bugün çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezasının İstinaf Mahkemesi'nden onandığını iddia etti.

Selvi, yazısının devamında İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı adaylığı için kolları sıvadığını belirtti.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar sonrası İmamoğlu cephesinden ise açıklama geldi. Cumhuriyet'e konuşan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Murat Ongun, söz konusu haberi yalanladı.

"KARAR OLUMSUZ DAHİ OLSA..."

Ongun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla istinaf mahkemesinden herhangi bir karar çıkmamıştır. İddia şeklinde yazılan bilgi manipülatif ve zamanlaması manidar operasyon haberciliği örneğidir. Hukuki süreç İstinaf Mahkemesi kararı ile tamamlanmıyor. Karar olumsuz dahi olsa uzun bir Yargıtay süreci daha var. Yazarın amacını da, bu spekülasyonun hedefini de biliyoruz."

mynet