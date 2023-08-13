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Wanhaber / Fatma Öztürk

Van Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Şehir Sohbetleri’ adı altında söyleşi programları gerçekleştirecek. Bugün başlayacak olan söyleşi belli periyotlarla değişik isimleri ağırlayacak.

Bugün başlayacak olan ‘Şehir Sohbetleri’nin ilk konuğu Eski Kültür ve Turizm Bakanı, Eski Milli Eğitim Bakanı, 21 – 22 – 23. Dönem Van Milletvekili, 24. Dönem Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Çelik olacak.

Saat 17:00’de Van Ticaret ve Sanayi Odası M. Rıfat Hisarcıklıoğlu Salonunda düzenlenecek olan programda, Eski Bakan Çelik dinleyicilere hitap edecek.