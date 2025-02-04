HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, ülke sınırları içerisinde olmasına rağmen yurtdışından getirilen ürünlerin sergilendiği, satışa sunulduğu, transfer, süre, vergi ve benzeri masraflar ile kısıtlılıkların olmadığı, bir pazar alanı olarak da bilinen serbest ticaret alanının diğer sınır illerde olduğu gibi Van’da da olması gerektiğini söyledi.

“VAN’A SERBEST TİCARET ALANI KURULSUN”

Van’da ekonomik sorunların yaşandığını belirten Sayğın, faal durumda olan Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden serbest ticaret alanının kurulması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, “Ülkemiz ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçiyor, aynı şekilde Van da ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Van’ın ekonomik dar boğazdan çıkışının en temel yollarından biri sınır ticaretidir. Dolayısıyla Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden hem yerel hem de uluslararası anlamda yapılacak ticaretle ilgili atılması gereken önemli adımlar var. HÜDA PAR olarak Kapıköy Sınır Kapısında serbest ticari alanları oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Sınır şehri olmamıza rağmen, bunun getirdiği avantajlardan etkin bir şekilde yararlanamıyoruz. Bunun yanında bavul ticareti dediğimiz ya da sınırlı kotalarla yapılan bir ticaret sistemi söz konusu.” ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.

Türkiye’de diğer sınır illerde olduğu gibi Van’da serbest ticaret alanının kurulması gerektiğini vurgulayan Sayğın, “Ülkemize, İran sınır kapısından giriş-çıkış yapan araçlar genelde ilimizden ziyade diğer illere taşımacılık şeklinde ticaret sürdürüyor. İlimize ise günübirlik turist amacıyla gelen ya da birkaç günlük gelen turistler ise ancak bavul ticareti dediğimiz bir durum ile sınırlı bir ticaret yapmış oluyor. İstanbul, Mersin ve diğer sınır illerimizde serbest ticari alanlar görülmektedir.” diye konuştu.

“KOTA ÜST SINIRLARI ARTIRILMALI”

Sayğın, açıklamamasının devamında şunları dile getirdi:

“Kapıköy Sınır Kapısı’nda hala kotalı şekilde mal alımı gerçekleşiyor. Belirli ürünlerin belirli bir rakamın altında alınabildiği bir ticaret söz konusu, bu kota üst sınırlarının da arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde ABD tarafından, İran’a ambargo uygulanıyor ve diğer ülkelerin de bu ambargoya uymasını istiyor. Türkiye de, ABD tarafından İran’a koyulan bu ambargoya uyuyor, İran’ın sınır komşumuz olması gibi çeşitli bağlantılarımızdan kaynaklı ambargonun, ülkemiz tarafından kaldırılması gerekiyor.”

HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Vatandaşlarımız kendi araçlarıyla İran’a geçiş yapmak istediklerinde triptik adı verilen belge ile çok yüksek miktarda ücretler ödeyebiliyor, triptik ücretlerinin diğer sınır illerde ne ise burada da aynısının uygulanmasını talep ediyoruz. Sınır kapımızda aynı zamanda gelen turistlerin de sıkıntılar yaşaması ve mağdur edilmesi de kabul edilemez, peronların ve memur sayılarının yetersizliği yönünde şikayetler var, bu sorunların da giderilmesini talep ediyoruz.”

Dışişleri Temsilciliği konusuna da değinen Rasim Sayğın, “2023 yılında ilimize bir dışişleri temsilciliği açılacağı söylendi ve ardından Van’a, Dışişleri Temsilcisi Büyükelçi de atandı ama bizler maalesef hala bile Dışişleri Temsilcilik binasını göremedik, temsilcimiz var ama müdürlüğümüz yok. Bu durumu hükümet yetkilerine de sormak istiyorum, Van’da bu konuda fiili bir faaliyet neden göremiyoruz?” dedi.

“BAHÇESARAY VAN’IN 3. SINIR KAPISI!”

Bahçesaray’da kış aylarında çığ tehlikesi nedeniyle kapalı tutulan yol ile ilgili de konuşan Sayğın, kış aylarında Bahçesaray’ın Van’ın 3. sınır kapısı olduğunu belirtti.

Bahçesaraylıların bu konuda büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Sayğın, “Van’ın 3. sınır kapısı da Bahçesaray’dır. Bahçesaray sınır kapısından pasaport, triptik ve kimliğiniz de olsa giriş yapamıyorsunuz. Bahçesaray’da yaşanan bu durumlar vatandaşlarımızı mağdur ediyor, bizler kendi ilimize bağlı bir sınır kapısı ile karşı karşıyayız. Mazeret olarak çığ tehlikesi olduğu söylense de, bu mazeretler çalışmalara engel teşkil etmemeli ve çığ tehlikesine dair çözümlerin üretilerek tedbirler alınmalı ve modern ve teknik çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz.” sözleriyle konuya dikkat çekti.