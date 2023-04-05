WanHaber - Mehmet Salih Giyci

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi HDP Van İl Eş Başkanı Fikret Doğan, WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Doğan, "Mevcut hükümetler bu ülkeye demokrasi getirmediler. Bu ülkede ki halk demokrasinin olmadığı bir ortamda yaşamalarını sürdürüyorlar. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu düşünen bir partiyiz. Cumhuriyeti yeniden demokrasi ile buluşturma seçimi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut ittifakları ‘3 İttifak blok’ olarak değerlendiren Doğan, “Mevcut İttifaklar, Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı olarak 3 blok şeklinde görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kendi tarihinde çoklu parti sistemine girmesinden bugüne gerçekten hemen hemen her iktidarın sonunda söylediği, biz hükümet olduk ama iktidar olamadık. Anlayışı ile ayrıldılar. Türkiye'deki tüm halkların demokrasi ile buluşması adına biz üçüncü yol olarak değerlendirdiğimiz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı bir cesaret ve demokrasi ittifakı olarak görüyoruz" dedi.

HDP'nin aday çıkarmaması hakkında da konuşan Doğan, “Türkiye de hep demokrasiden bahsediyoruz. Bu ülke demokratik bir ülke olamadı. Halen 21. Yüzyılda parti kapatmalarla uğraşan bir ülke durumundayız. HDP kendi tarihinde kapatılan 8. Parti durumundadır. HDP bunlara önlem olarak halk adına, siyaset yapma adına Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz" ifadelerine yer verdi.

HDP'nin desteklediği ittifak hakkında konuşan Doğan,"HDP herhangi bir bloğu desteklemiyor. HDP'nin desteklediği tek blok Emek ve Özgürlük Bloğu'dur üçüncü yol siyasetidir önümüzdeki günlerde genel merkez bu seçimde kimi destekleyeceklerini açıklayacak" dedi.