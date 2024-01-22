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Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, son günlerdeki yağışlar nedeniyle tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı köylerde vatandaşlar, hem karla mücadele ediyor hem de zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Yüksekova ilçesinin bazı köylerinde, son yağışların ardından kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı.

Zorlu kış koşulları, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerin yaşamını güçleştiriyor.

Tek katlı ev ve ahırların karla kaplandığı ilçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar da kışın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

Bir yandan ev ile ahırların üzerinde ve önünde biriken karları temizleyen köylüler, bir yandan da en önemli geçim kaynakları olan hayvanların bakımını yapıyor.

Yazın tarla, mera ve yaylalarda biçtikleri otları ahırlarına yakın bölgelere istifleyen köylüler, yemleri kar altından güçlükle çıkarıp bazen sırtlarında, bazen de eşek ve kızaklarla kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

"Sabahtan akşama kadar durmadan çalışıyoruz"

Hayvancılıkla uğraşan Cebrail Karahan, AA muhabirine, köyün bazı noktalarında 2,5 metreye yakın kar olduğunu söyledi.

Ev ve ahırların kar altında kaldığını belirten Karahan, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"Son günlerde çok kar yağdı. Ahırların önünde ve üzerindeki karı temizliyoruz. Kar üstünde hayvanları yemlemek için alan açıyoruz. Kar altında kalan otları çıkarıp branda üzerinde ya da eşek ve kızaklarla taşıyoruz. İşimiz kışın daha çok oluyor.

Sabah erkenden uyanıp akşama kadar durmadan çalışıyoruz. 3 gündür ahırımızın önünde biriken karları temizlemeye çalışıyorum. Köyün geçim kaynağı hayvancılıktır. Herkes koyun besliyor. İşimiz zorlu geçiyor."

Köy sakinlerinden Ali Aslan da köyde kar örtüsünün 6 ay yerde kaldığını, zor koşullarda çalıştıklarını dile getirdi.

Ahırların, tek katlı evlerin kar altında olduğunu bildiren Aslan, "Bazen kar nedeniyle hayvanlarımızı ahırdan çıkaramıyoruz. Alan açtıktan sonra çıkarıp yem verebiliyoruz. Ahırların damında ve çevresinde biriken karı temizlemek çok zamanımızı alıyor. Bu dönemlerde çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz." diye konuştu.

Serdar Özdemir ise "Bu yıl köyde çok kar yağdı. Son 2 yılda bu kadar kar yağmamıştı. Dayım hasta olduğu için yardıma geldim. Onların da küçükbaş hayvanları var. Köydeki işler çok zor. Köy kar örtüsü altında kaldı. Biz de kar birikintilerini temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

Köyde 200 küçükbaş hayvanı bulunan İslam Alaca, bölgede en çok kar alan yerleşim yerlerinden birinde yaşadıklarını anlattı.

Günde 3-4 kez hayvanları yemlediklerini söyleyen Alaca, "Kar nedeniyle işimiz çok zahmetli oluyor. Hem günlük yaşamımızı sürdürüyoruz hem de karla mücadele ediyoruz. Karları temizleyip hayvanlara bakmak zorlu oluyor. Köyde birçok kişi besicilik yapıyor. Bununla geçimimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.