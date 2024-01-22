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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde organize edilen yarıyıl tatil şenliklerinin ilk gününde çocuk oyunları ve palyaço gösterileriyle başladı.

İpekyolu Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini geride bırakan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim alan öğrencilere tatil günlerini en güzel şekilde geçirmeleri için yarıyıl karne etkinliği düzenledi.

Yarıyıl karne etkinliğinde sahne etkinliklerinin yanı sıra yüz boyama etkinliği yoğun ilgi gördü. Keyifli ve eğlenceli vakit geçiren çocuklara etkinlik çıkışı hikaye ve boyama kitapları hediye edildi.

İpekyolu Belediyesinin yarıyıl şenliklerinin 2 Şubat 2024 Cuma gününe kadar ücretsiz olarak devam edeceği bildirildi.