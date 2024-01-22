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Geçtiğimiz yıl sıfır kilometre araç pazarı için rekorların kırıldığı bir dönem olarak tarihteki yerini alırken, ikinci el araç pazarıysa yaklaşık 7 milyon seviyesinde kalarak yılı kayıplarla kapattı. Mükerrer ve kayıt dışı satışların yoğun olduğu ve sadece otomotiv-ticari araç satışlarının reelde 4,5 milyon seviyesinde olduğu görüldü.

Yeni yılda Türkiye otomotiv sektörünün izleyeceği rota merakla beklenirken, ikinci el otomobil pazarı için Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş önemli değerlendirmelerde bulundu.

6 KEZ EL DEĞİŞTİRİYOR

Karakaş ikinci el otomobilde bir aracın gerçek kullanıcıya ulaşana kadar 6 kez el değiştirdiğini dile getirerek, “Basit bir örnekle ihale şirketi aracı satın aldı, satış sırasında kurumsal şirkete sattı, kurumsal şirketten galeri aldı, galeri aracıya sattı, aracı farklı bir aracıya sattı, kâr amacıyla bireysel kişi satın aldı, en son nihai tüketiciye sattı” dedi.

“Yılda 60 araç satan ve sadece 1 milyon TL cezai yaptırım aldığı için alım satıma devam edeceğini söyleyen, yetki belgesi olmayan komisyoncuları haberlerde görüyoruz. Öte yandan sektördeki tüm rakiplerimiz yabancı sermayeli ve iç pazarımıza büyük teşviklerle, vergi avantajlarıyla giriş yaptılar” ifadelerini kullanan Karakaş şöyle konuştu:

“Bu haksız rekabet ortamında teşviklerin daha adil olması gerektiği ve kayıt dışı aracılar için çok daha ciddi yaptırımlarda bulunulması çağrısında bulunuyoruz. Böyle bir ortamda kurumsallaşmaya ve sektörü yüksek standartlara kavuşturmaya teşvik olduğunu söylemek çok zor.”

200 BİN ADET 2023 MODEL SIFIR ARAÇ ELDE KALDI

Yeni yıla dair beklentilerini paylaşan Karakaş şu açıklamaları yaptı: “Şu anda ortalama 200 bin adet 2023’ten kalan sıfır araç var. 37 yeni sıfır otomobil pazara girecek. Bu yüzden hem ikinci el hem de sıfır kilometre pazarı için çetin bir rekabet söz konusu olacak.

Aynı doğrultuda ikinci el de zorlu rekabet ortamına girecek diye düşünüyoruz. Şu an satışta yaklaşık 800 bin adet araç var, bu sayı 450 bine inmeden ikinci elin hareketlenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu faktörlerden ötürü sıfırda maksimum 800 bin, ikinci elde 6 milyonluk pazar beklentimiz bulunuyor.”