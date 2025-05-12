Olay, cumartesi öğle saatlerinde Dağlıca köyü kırsalında meydana geldi. 16 yaşındaki İbrahim Kom, serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Avaşin Deresi’ne girdi. Derede bir süre yüzen Kom, daha sonra dengesini kaybederek akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Dalgıç Polis, UMKE ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerine kadar sürdürülen çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları, 3'üncü günde de aynı şekilde devam ediyor.

Arama faaliyetlerine köy halkı da katılırken, bölge halkı gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Ekipler, derenin çevresinde tarama yaparken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, arama çalışmalarının genişletilerek sürdürdüğünü belirtirken henüz İbrahim Kom’a ulaşılamadığı öğrenildi.