Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ağustos ayında aylık elektrik üretimi 36,71 milyar kilovat saat oldu. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Ağustos ayında gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24,7’sine denk gelen 9,08 milyar kilovat saatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.

Geçen ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi yüzde 14,1’lik pay ile 5,16 milyar kilovat saat olarak kayıtlara geçerken, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi yüzde 12,9’luk pay ile 4,74 milyar kilovat saat olarak gerçekleşti. Böylece, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri, ağustos ayında 9,9 milyar kilovat saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

YÜZDE 69,7'LİK YERLİ ÜRETİM

Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56,4’lük oranla 20,7 milyar kilovat saat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69,7’lik oranla 25,58 milyar kilovat saat olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayı, 2026’nın şu ana kadarki en yüksek günlük üretim değerine de ev sahipliği yaptı. Günlük maksimum elektrik üretim değeri, 13 Ağustos’ta 1 milyon 241 bin 291 megavat saate erişti.

8 AYLIK DÖNEM

2026 yılının ilk 8 aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-31 Ağustos dönemi) incelendiğinde; hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 75,2 milyar kilovat saat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 30,4 milyar kilovat saat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 29,8 milyar kilovat saat ile 2000 yılından beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu. Ayrıca yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73,2’lik oran ve 181,8 milyar kilovat saat üretim değeri, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi yüzde 60,3’lük oran ve 149,8 milyar kilovat saat üretim değeri 2000 yılından beri benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.

'HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Ağustos ayında güneş kaynaklı üretimimiz 5,16 milyar kilovat saat, rüzgar kaynaklı üretimimiz ise 4,74 milyar kilovat saat olarak gerçekleşti. Her iki kaynağın toplamında ulaştığımız 9,9 milyar kilovat saat ile elektrik üretimimizde tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaşarak rekor kırdık.

Amacımız yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak değil; sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. Güneş ve rüzgarda sahip olduğumuz bu yüksek potansiyeli en ileri teknolojilerle şebekemize entegre ederek 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz" dedi.