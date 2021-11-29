Vanlı iş adamlarıyla öğrenciler bir araya geldi

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı, ‘Geleceğimize sahip çıkalım’ sloganıyla yürüttükleri çalışma doğrultusunda, Küçükçekmece’deki bir otelde öğrencilere burs veren Vanlı iş adamları ve burs alan öğrencileri buluşturan bir program düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar, Van Kültür ve Dayanışma Derneği’nin çok sayıda temsilcisi, Vanlı iş adamları ve öğrenciler katıldı. Programda Van şehrinin tanıtıldığı kısa bir sinevizyon gösterimi yapılırken, programın ilerleyen saatlerinde öğrencilere ve bazı iş adamlarına plaket ve hediyeler verildi. Prof. Dr. İlhan Atilla Dicle ise kaleme aldığı ‘Bir Yaşam Öyküsü’ adlı kitabını, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e takdim etti. Etkinliğin sonunda, Dr. Betül Sayan Kaya, Mehmet Emin Bilmez, Vanlı iş adamları ve temsilciler ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar, “Van Vakfı yaklaşık 200 öğrencimize burs temin etti. Burslar, genelde yönetim kurulumuz ve Vanlı iş adamları tarafından temin ediliyor. Çok iyi üniversitelerde okuyan, çok iyi gençlerimiz var. Biz bunlara sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Vanlı iş adamlarının öğrencilere verdiği bursların çok kıymetli olduğunu ifade eden Samet Sezer, “Şuanda Van Kültür ve Dayanışma Derneği’ndeki burs verenler ve burs alan öğrencilerin buluştuğu bir yemekteyiz. Burada şehrinden koparak, Türkiye’nin bir diğer ucu olan Van’dan gelen öğrenciler var. Onları yalnız bırakmayan iş adamlarımız var. Bundan daha öte bir yatırım yoktur. Çünkü bu yatırım gençlere yapılan bir yatırımdır” diye konuştu.

Van Vakfı’nın, İstanbul’da zor olan öğrenci hayatını daha da kolaylaştırdığını söyleyen Azad Akçik, “İstanbul’da, hayat pahalılığının olduğu bir yerde oturmak gerçekten öğrenciler ve aileleri için çok zor. Bu zorluğu bir nebze de azaltmak için bize destek veren Van Kültür ve Dayanışma Vakfı’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Bugün bizi burada toplayan Van Vakfı’mız, Vanlı olup farklı üniversitede okuyan çocuklarımıza burs veren hayırseverlerle bir araya getirdi. Maddi destekten ziyade, öğrencilerimizle birlikte aynı sofrayı paylaşmaları benim için daha anlamlı. Gençlerimiz hem mesleki alanda hem de dünyayı algılayıp okuma açısından kendilerini yetiştirmeli. Tarihi okumaları ve dünyanın değişimiyle ilgili zihinsel ve yetenek anlamında kendilerini iyi hazırlamalarının gerektiğini düşünüyorum” şeklinde açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Dr. Betül Sayan Kaya, “Van’dan gelen çok güzel bölümlerde okuyan kız kardeşlerim ve delikanlı kardeşlerim diyebileceğim öğrencilerimizle hem tecrübelerimizi paylaştık hem de onlarla sohbet ettik, dertleştik. Vanlı iş adamlarımıza, Van Vakfı’mıza öğrenci bursları için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Geleceğin mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, yöneticileri bu kardeşlerimizin arasından çıkacak. Gençlerin özellikle geleceğe dair hayaller kurması ve hedefine yönelik çalışması çok değerli. İnsanın en değerli şeyi emek vererek bir şeyleri başarmasıdır” ifadelerini kullandı.İHA