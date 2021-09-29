Vali Bilmez Van'dan desteklerini esirgemeyen kamu kurum ve STK temsilcilerine teşekkür belgesi verdi

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen toplantıda sel bölgesinde görev alan UMKE, AFAD, İHH, kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri teşekkür belgelerini Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in elinden aldılar.

AFAD'da düzenlenen törene, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcıları ve belediye başkan vekilleri, Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş ve STK temsilcileri katıldı.

"ACILAR PAYLAŞTIKÇA HAFİFLER"

Törende açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Ülkemizde önce yangınlarla Ege ve Akdeniz'de bir afet yaşandı. Karadeniz bölgesinde iklim değişikliğine bağlı olarak yağan aşırı yağışlardan dolayı ciddi bir afetle, hem insanlarımızı kaybettik, hem şehirler, köyler ciddi zarar gördü. 2011'deki Van depreminde nasıl bütün Türkiye bizim yardımımıza koştuysa, Van'da o bölgenin yardımına koştu.

Hem Arhavi'deki selde olsun, Kastamonu bölgesindeki selde olsun, Antalya'daki yangında olsun ekiplerimiz bölgeye gittiler, fiilen çalışmalara katıldı. Belediyelerimizin araçları bölgeye gitti. Arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye gitti.

Meslek odalarımız, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, 'acılar paylaştıkça hafifler' düşüncesiyle bölgenin yanında olduğumuzu göstermek için hem vatandaşlarımızın hem kurumlarımızın sağladıkları yardımları da bölgeye ulaştırdık" dedi.

"BİR İYİLİK YAPARKEN BİZİM MANTIĞIMIZ BİR ELİN VERİP DİĞER ELİN GÖRMEMESİ"

Batı Karadeniz bölgesindeki sel afetinde görev alan ve yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür belgelerini takdim ettiklerini belirten Vali Bilmez, "Bugün o arama kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlarımıza İçişleri Bakanlığımızın bir teşekkür belgesini takdim edeceğiz.

Kampanyaya destek veren buradaki meslek kuruluşlarının, kurum ve meslek odalarımıza Van Valiliği olarak şükranımızı ifade eden bir belge takdim edeceğiz. Bir iyilik yaparken, bizim mantığımız bir elin verip diğer elin görmemesi. Ama böyle güzel işleri yapan insanların da takdir edilmeye değer olduğunu, hem de bölgede bizzat çalışanlara Sayın Bakanımızın teşekkür belgelerini sunmak istedik.

Bu yardım kampanyasına destek veren kaymakamlarımıza belediye başkanlarımıza, meslek odalarımıza, iş insanlarımıza şükranlarımızı ifade eden bir belgeyi takdim ediyoruz" diye konuştu.

"BİR CENAZE YERDE KALIRSA BÜTÜN İNSANLAR DİNEN SORUMLUDUR"

Vali Bilmez konuşmasının devamında, "Çünkü bu yardımlar gidince tırlarımızın üzerinde sadece Van yazıyordu. 'Van sizinledir' diye. Yani bir kurumun değil, bölgemizin, insanlarımızın adına bu yardım yapıldı. Bazı işlerde toplumun bir kısmı sorumluluğunu yerine getirince, toplumun diğer kesimi üzerindeki sorumluluk da kalkıyor. Örneğin bir cenaze gibi, bir cenaze yerde kalırsa bütün insanlar dinen sorumludur.

Ama bazıları gidip o cenazeyi kaldırınca, o bölgedeki tüm insanlar o sorumluluktan kurtulur. Onun için burada yardıma koşanlar Van adına koştular. Bir ulus olduğumuzu, bir millet olduğumuzu, aynı bayrağın altında yaşadığımızı, kardeş olduğumuzu, burada bu yardımı yapanlar bunu Karadenizliye, Egeliye dünyaya da gösterdi.

2011 depreminde Türkiye'nin dört bir yanından Van'a yardımlar geldi ama en anlamlı yardımı Trabzonlu bir çocuğun kumbarasındaki 61 lirayı Van'a göndermesiydi. Burada önemli olan o sıkıntıyı paylaşabilmektir. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem Sayın Bakanımız adına hem valiliğimiz adına kurumlarımıza, kurum yöneticilerimize iş insanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

bölgegazetesi