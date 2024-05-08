Van’ın önemli konularından biri olan ve yıllardır devam eden alt yapı sorunu, son yağışların ardından bir kez daha gündem olmaya başladı. İnşaat Mühendisi Faruk Görünüş de, eski emniyet kavşağındaki alt geçide dikkat çekti ve öneride bulundu.

Van’da kuvvetli yağışlar sonrası cadde ve sokaklar sular altında kalırken, zaman zaman da birçok iş yeri ve evi su basıyor.

Dün gece yine sağanak yağış sonrası Van’ın ana caddelerinden olan İpekyolu Caddesi eski emniyet kavşağında yollar su altında kaldı ve araçlar geçmekte zorlandı.

İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, yağışların ardından sosyal medya hesabı “X” üzerinden yaptığı açıklama ile olası bir tehlikeye dikkat çekti.

“EN BÜYÜK TEHLİKE ALT GEÇİT!”

Alt yapı sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Görünüş, “Aylardır kentin sorunlarını dile getiriyoruz. Biraz önce gördüğümüz manzara maalesef içler acısıydı. Yolu kapatan beyaz renkli araç, az ilerideki işyerinin sahibi ve araç geçişlerinden dolayı işyeri su aldığı için yolu kapatmak zorunda kalmış” dedi.

Kentin alt yapı sorununa dikkat çeken Görünüş; “Evet kentin büyük bir alt yapı sorunu var. Özellikle ana caddelerde bu tür manzaralar son derece üzücü. Daha önce de bahsettiğim gibi burada en büyük tehlike Emniyet Kavşağındaki alt geçit. Bu kadar suya maruz kalmasına rağmen inşallah su asfalttan sızmaz veya istinat duvarı kenarından duvar kaplaması olan mermer kaplamalara ulaşmaz. Bu mermerlerin düşmesi araçlar açısından büyük tehlike oluşturabilir. Kaldı ki düşmüş mermer kaplamaları da gördüm. Bir an evvel suyun farklı bir yere yönlendirilmesi veya alt yapı boru çaplarının büyütülmesi gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.