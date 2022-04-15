TCDD'den Vanlılara uyarı!
Devlet Demir Yolları, tren rayları etrafında yapılacak zirai ilaçlama nedeniyle Narlı- Malatya, Malatya-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy istasyonları arasında yaşayan vatandaşların tren rayları civarından uzak durmaları konusunda uyardı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCCD) tarafından yapılan açıklamada, "Kuruluşumuz bölgesi olan, Narlı- Malatya, Malatya-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy istasyonları arasında, demiryolu hattının, altyapı ve üstyapı bileşenlerinin kalitesini ve hizmet süresini korumak ve uzatmak, demiryolu trafiğini kontrol etmek için hatta kurulu bulunan elektrikli ve elektronik cihazların çalışmasında oluşabilecek aksaklıkları ve tren trafiğine bağlı yangın tehlikesini önlemek amacıyla 18 Nisan 2022- 30 Nisan 2022 tarihleri arasında belirlenen programa göre otla mücadele çerçevesinde kimyasal ilaçlama yapılacaktır. Diyarbakır -Kurtalan İstasyonları arası yolların ilaçlaması 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Can ve mal emniyeti açısından ilaçlama yapılacak sahalara hayvan sokulmaması büyük bir önem arz etmektedir" denildi.
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