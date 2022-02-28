Mustafa Avcı'dan İrfan Kartal'a Gönderme

WanHaber - ÖZEL

Van Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Mustafa Avcı, Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda konuştu. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'dan sonra kürsüye çıkan Avcı, konuşmasını Kürtçe gerçekleştirdi.

İrfan Kartal'a yönelik konuşmasını gerçekleştiren Avcı, herkes haddini bilecek çıkışında bulundu. Vanlı olmanın sadece Van'da doğmak ve Kürtçe konuşmayla olmadığını belirten Avcı konuşmasında "Kayyum talan etmektir, kayyum bozmaktır, kayyum halkın iradesini ayaklar altına almaktır. Vanlı olup da kayyumdan konuşmayan var mı? Eğer sen kayyum zulmünün önünde durmuyorsan ben Vanlıyım diyemezsin. Vanlı olmak sadece Van'da doğmak ve Kürtçe konuşmakla olmuyor. Sen böyle Vanlı olamazsın. Bundan ötürü herkes haddini bilecek. Biz herkesin fikrine, kimliğine hürmet etmeyi ön plana çıkarıyoruz. Ama biz başka bir şey daha istiyoruz. Siz de bizim fikrimize hürmet etmeyi ön plana çıkarmalısınız. Kimse bize buradan küfür edemez. Biz bunu kabul etmiyoruz. Eğer biri çıkıp bu coğrafyada "Kürtlerin sorunu yoktur" diyorsa ve sonrada ben Kürdüm diyorsa... Bugün özgürlüğü için, şerefi için, haysiyeti için mücadele vermiş kişiye sen "terörist" dersen, bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.