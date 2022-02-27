İrfan Kartal: Sizde bizi dinleyeceksiniz!
Bugün İstanbul’da gerçekleşen Van Dernekler Federasyonu Genel Kurulu’nda AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal’ın konuşması sonrasında ortalık bir anda karıştı.
Bugün İstanbul’da gerçekleşen Van Dernekler Federasyonu Genel Kurulu’nda AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal gergin bir konuşmaya imza attı. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'den sonra kürsüye çıkan Kartal, HDP'yi kastederek “Değerli kardeşlerim sizlerin demokrasi anlayışı bu mudur. Siz konuştunuz biz dinledik, sizde bizi dinleyeceksiniz. Siz mecbursunuz. Bunu öğreneceksiniz. Divan başkanı Temelli’nin konuşmasına müdahale etmedi, siyasi bir konuşma yaptı. Bende bunun konuşmasını yapacağım. O yörede bir Kürt olarak sıkıntı çekilmişse ben çekmişim. Sayın başkan neredeydi? Van’da bile değildi. Ben bu inançla Kürtlerin aklını başına almasını istiyorum. Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır.” ifadesini kullandı.
İşte İrfan Kartal'ın o konuşması ve sonrası yaşananlar:
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|27
|59
|2. 1461 Trabzon FK
|27
|55
|3. Bodrumspor
|27
|53
|4. Sivas Belediyespor
|27
|49
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|27
|49
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|27
|46
|7. Somaspor
|26
|45
|8. Afjet Afyonspor
|27
|44
|9. Çorum FK
|27
|44
|10. İnegölspor
|27
|38
|11. Ankaraspor
|27
|37
|12. Etimesgut Belediyespor
|27
|36
|13. Serik Belediyespor
|27
|31
|14. Diyarbekirspor
|27
|29
|15. Adıyaman FK
|27
|29
|16. Sarıyer
|27
|28
|17. Turgutluspor
|27
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|27
|18
|19. Niğde Anadolu FK
|27
|14
|20. Kahramanmaraşspor
|26
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Adana Demirspor
|27
|45
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Fenerbahçe
|26
|43
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Sivasspor
|27
|34
|13. Galatasaray
|27
|32
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Rizespor
|27
|26
|19. Altay
|27
|25
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|25
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Aston Villa
|25
|30
|13. Leicester City
|23
|27
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|24
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17