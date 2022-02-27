İrfan Kartal: Sizde bizi dinleyeceksiniz!

Bugün İstanbul’da gerçekleşen Van Dernekler Federasyonu Genel Kurulu’nda AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal gergin bir konuşmaya imza attı. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'den sonra kürsüye çıkan Kartal, HDP'yi kastederek “Değerli kardeşlerim sizlerin demokrasi anlayışı bu mudur. Siz konuştunuz biz dinledik, sizde bizi dinleyeceksiniz. Siz mecbursunuz. Bunu öğreneceksiniz. Divan başkanı Temelli’nin konuşmasına müdahale etmedi, siyasi bir konuşma yaptı. Bende bunun konuşmasını yapacağım. O yörede bir Kürt olarak sıkıntı çekilmişse ben çekmişim. Sayın başkan neredeydi? Van’da bile değildi. Ben bu inançla Kürtlerin aklını başına almasını istiyorum. Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır.” ifadesini kullandı.

İşte İrfan Kartal'ın o konuşması ve sonrası yaşananlar: