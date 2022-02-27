İrfan Kartal'a Saldırı!

WanHaber - ÖZEL

Bugün İstanbul’da gerçekleşen Van Dernekler Federasyonu 6. Genel Kurulu’nda AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal’ın konuşması sonrasında ortalık bir anda karıştı. Salonda bulunan grup delege, İrfan Kartal’a yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

EN BÜYÜK MESELE KÜRT MESELESİDİR

Bugün İstanbul’da gerçekleşen Van Dernekler Federasyonu Genel Kurulu’nda bir selamlama konuşması yapan HDP Van Milletvekili Sezai Temelli Kürt meselesi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Temelli konuşmasında “Van’ın önündeki en büyük engel Kürt meselesidir. Kürt meselesinin çözümü noktasında Van’da da İstanbul’da da nerede nefes alıyorsak elimizi taşın altına koyacağız. Kayyumlarla değil sarayın ipoteklediği siyasetle değil, özgür siyasetle bu meseleyi çözeceğiz.” İfadesini kullandı.

Sezai Temelli’nin ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Temelli’nin siyasi bir konuşma gerçekleştirdiğini, kendisinde siyasi bir konuşma yapmak zorunda kalacağını söyledi.

BÖLGEDEKİ SIKINTILARI BEN YAŞADIM

Kartal konuşmasında “Ben başta İrfan Kartal adına konuşmak istiyordum. Ama mademki parti adına konuşma yapılacaksa bende partim adına konuşma yapacağım. 2002’ye kadar Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Eğer biz bugün burada konuşuyorsak, bu kürsülerde herkesin konuşma hakkı varsa bu bir demokratik haktır. Baskıcı bir rejim olarak adlandırıldık sayın konuşmacı tarafından. Sayın konuşmacı ne kadar Vanlıysa bende o kadar İstanbulluyum. Ama biz bugün Türkiyeliyiz. Türkiye’nin birlik ve beraberliği hepimizin gayesidir. Türkiye olmazsa biz olmayız. Bu nedenle biz özellikle o bölgede çok büyük sıkıntılar yaşamış, sayın konuşmacı o bölgede yaşamamıştır, biz yaşamışızdır.” İfadelerini kullandı.

Salonda bulunan vatandaşların tepkisi üzerine Kartal’ın konuşması yarıda kalırken olaya divan başkanı müdahale etti. “Hatibe müdahale etmeyin, gerekli cevabı biz veririz” söyleminde bulunan divan başkanı Kartal’ın konuşmasına devam etmesini istedi.

KÜRTLER SORUNU YOKTUR, TERÖR SORUNU VARDIR

Kartal konuşmasına devam ederek, “Değerli kardeşlerim sizlerin demokrasi anlayışı bu mudur. Siz konuştunuz biz dinledik, sizde bizi dinleyeceksiniz. Siz mecbursunuz. Bunu öğreneceksiniz. Divan başkanı Temelli’nin konuşmasına müdahale etmedi, siyasi bir konuşma yaptı. Bende bunun konuşmasını yapacağım. O yörede bir Kürt olarak sıkıntı çekilmişse ben çekmişim. Sayın başkan neredeydi? Van’da bile değildi. Ben bu inançla Kürtlerin aklını başına almasını istiyorum. Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır.” Diyerek konuşmasını tamamladı.

İRFAN KARTAL’A SALDIRI

Kartal, konuşmasını tamamladıktan sonra protokoldeki yerine oturmak istediği esnada ortalık bir anda karıştı. Salonda bulunan delegelerin sözlü ve fiziki saldırısında uğrayan Kartal, bir süre sonra yeniden protokoldeki yerini aldı.

VAN’A ZARAR VERİYORSUNUZ

Saldırı sonrası sahneye çıkan Vanlı iş insanı Murat Çevik, delegeleri sakin olmaya davet etti. Çevik, “Vanlılara yakışmayan bu davranışları yapmayın, sakin olun. Bu davranışlar Van’a ve kongremize zarar veriyor.” Siteminde bulunurken divan başkanı ise “ne laf anlamaz adamlarsınız” diye aşağılayıcı bir konuşmaya imza attı.