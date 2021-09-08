KYK Borcu Olanlar İçin Tarih Belirlendi!
Kyk borcu bulunan öğrenciler için, borçlarını yapılandırmak adına tarih verildi. Kararlaştırılan tarih sürecinde öğrenciler borçlarını yapılandırabilecek. İşte haberin detayları..
9 Eylül 2021 tarihinden itibaren vadesi gelmesine rağmen ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılabiliyor. Yapılandırma adına son süre 30 Eylül tarihine uzatıldı.
Yapılandırma kapsamında bulunan öğrenim ve katkı kredisinin aslı ve gecikme zammının yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak güncel hale gelen tutar ödendiği zaman birikmiş halde bulunan gecikme zammının da tahsil edilmesi gerekmeyecek.
Borcu bulunanlar isterlerse, 6,9, 12 ve 18 taksitle ödeme alternatiflerinden bir tanesini tercih edebiliyor.
Borçlarla ilgili olarak toplam 6 taksit ile 12 ayda gerçekleştirilecek ödemeler, 1,09, 9 taksit ile 18 ayda gerçekleşecek ödemelerde ise 1,135, 12 taksit, 24 ayda gerçekleşecek ödemelerde 1,18, 18 taksit ile 36 ayda gerçekleşecek ödemede 1,27 oranında katsayı uygulanacak.
kaynak:haber365
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