Kabir Azabı Nedir? Kimler kabir Azabı Çeker?

İslamiyet dinine Göre, her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizin dibinde kalsın veya yırtıcı bir hayvan karnında bulunsun veya yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatı geçirecektir. Peki kabir azabı nedir? Kabir hayatında herkes azap çeker mi? Kabir azabı nasıldır?

HERKES KABİR AZABI ÇEKER Mİ?

Sevgili Peygamber Efendimiz kabir azabından bahseden bir hadis-i şerifinde şöyle ifade etmiştir: 'İnsan kabre girdiği anda (mümin ise) namaz, oruç gibi amelleri çevresini sarar. Melek, namazın olduğu taraftan gelmek istediğinde namaz onu geri çevirir; orucun tarafından geldiğinde oruç onu geri çevirir. Melek uzaktan seslenerek; Kalk! der. O da yattığı yerden kalkıp oturur... Kabirdeki fâcir veya kafir biri ise melek yanına gelir. Ölü ile (azap) meleği arasında, (azap) meleğini engelleyecek (ibadet ve sâlih amellerden herhangi) bir şey yoktur...' (Ahmed, VI, 352. Krş. Heysemî, III, 51-52) 'Kişi kabre konulduğunda (azap meleği) gelir. Baş tarafından gelirse, onu Kur’ân tilâveti uzaklaştırır. Elleri tarafından gelirse, zekât ve sadakası uzaklaştırır. Ayak tarafından gelirse, câmilere yürümesi onu uzaklaştırır. Sabır da kenarda büyük bir kalkandır. Melek; Eğer bir boşluk bulsaydım, ölünün yanına varırdım! der.' (Heysemî, III, 52)

KABİR AZABI NEDİR?

Ulema sınıfı kabir azabının varlığına dair çeşitli ihtilafa düşmüş ve ikiye ayrılmıştır. Bazı alimler kabir azabının olmadığını savunurken, pek çok müfessir ve İslam alimi de kabir azabının olduğunu ayet ve hadisler ile ispat etmiştir.

KABİR AZABI NEDİR?

Kabir azabı, insanın dünya hayatı içerisinde işlemiş olduğu büyük günahlara karşılık berzah alemi içinde çekmiş olduğu acı ve sıkıntı olarak ifade edilir. Kabir azabının nasıl bir şekilde olacağı biçiminde de muhtelif görüşler öne sürülmüştür. Bazı düşünürler, yalnızca ruhsal acı çekileceği görüşünde bulunurken, bazıları ise hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntı duyulacağını ifade etmiştir.

KABİR AZABI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1- Cehennemin Gösterilmesi

Pek çok kaynakta berzah alemi içerisinde bekleyen ruha gideceği cehennemin gösterileceği ifadeleri yer alır. Bu kıyamet gününe kadar sürekli olarak tekrar edeceği için de en şiddetli azaplardan birisi olarak nitelendirilir.

2- Kabrin Sıkması / Boğması

Kabir sıkması yalnızca kafirlerde değil Müslümanlara da sirayet edecek bir azap şeklidir. Fakat bununla birlikte azabın şiddeti Müslümanlar ile fasıklar için farklı olacaktır.

3- Kabirden Dışarı Atılmak

Allah'a ortak koşanlar ile din gününü yalanlayan müşriklerden birtakımlarını toprak bünyesine kabul etmez. Bu kişiler tekrar gömülse dahi mezar kişiyi kabul etmez. Pek çok alime göre bu da bir tür kabir azabı olarak kabul edilir.