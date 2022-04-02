ICS İle İş Dünyasında Çözümsüz Kalmayın

İş dünyasında sürekli problemlerle karşılaşılır. Kurumsal firmalar ise sadece bu alanla ilgilenen uzmanlar bulundurur. Ayrıca özel yazılımlar oluşturulur. Geçiş kontrol sistemleri, ziyaretçi takip sistemleri, personel takip sistemleri ve yemekhane kontrol sistemleri gibi unsurlar, bu yazılımdan kontrol edilir. Bu sayede oluşabilecek sorunların önüne geçilmiş olunur. Ayrıca düzenli personel takibi sağlanır. Muhasebe kayıtlarına da fayda sağlar.

Yazılım sadece bunlardan ibaret değildir. Zayıf akım olarak adlandırılan alarm, çağrı ve yangın sistemleri de özel yazılımla mümkün olabilir. ICS, personel ve zayıf akım yazılım sistemlerinde profesyonel hizmet verir.

ICS Hizmetleri Nelerdir?

ICS, hizmetlerini iç gücü yönetimi ve zayıf akım sistemleri olarak iki grupta toparlar. Sistemler arası entegrasyon ve ziyaretçi takip sistemi, iç gücü yöntemin çalışmalarına örnek verilebilir. Burada sisteme uygun yazılımlar geliştirilir. Bu sayede güvenlik sağlanmış olunur.

Zayıf akım sistemlerinde ise CCTV sistemi yapılır. Yani termal görüntüleme, video analiz ve plaka tanıma hizmetleri verilir.

Tüm hizmetlerde piyasa genelinde göre en uygun fiyat sunulur. Ayrıca herhangi bir yazılım probleminde gerekli düzenlemeler yapılarak destek sağlanır.

ICS Ürünleri

ICS, hizmetleri doğrultusunda özel yazılım ürünleri yapmaktadır. Bunlar; puantaj, AR-GE puantaj, masraf merkezi, fazla mesai yönetim, mola takip, devamsızlık yönetimi, yıllık izin, entegrasyon, geçiş kontrol, görev ve mail paneli, yemekhane, çevrimiçi alan kontrol, ziyaretçi takip ve işçi sağlığı kontrol yazılımlarıdır.

Donanım olarak, tasarım olarak ilginç ve farklı teknolojik ürünler üretir. Ayrıca kollu turnike hizmeti de verir. Kullanım yerine göre birçok modeli bulunur.

CCTV sistemlerinde özel kameralardan yararlanılır. Plaka tanım, hız kubbesi, mini sabit sağlam kubbe, vandalizme karşı korumalı kubbe, iç ve dış mekan IP, örnek olarak verilebilir.

ICS, ürünlerinden yararlanmak için web sitesinde yer alan iletişim seçeneklerini kullanmak gerekir. İletişime geçildiğinde ürünler ve personel devam kontrol sistemleri gibi hizmetler hakkında detaylı bilgi alınabilir ve talepte bulunulabilir. Firma, müşterilerine profesyonel hizmet vermek için uygun fiyat avantajı sunar. Bu sayede birbirinden kaliteli yazılım ve donanım hizmetlerinden kolaylıkla yararlanılabilir. Gerekli durumlarda destek de alınabilir.