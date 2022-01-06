Eksi 20 derecede Eskimo usulü balık avı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki buzla kaplanan Büyükçay Deresi'nde, soğuk havaya aldırmayanlar, Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor. Eksi 20 derecede, akşamları buz tutan dereye ağlarını bırakan balıkçılar, sabah saatlerinde de ağa takılan balıkları toplamaya gidiyor.
Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünde bulunan Büyükçay Deresi de bölgedeki birçok akarsu, dere ve göl gibi dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. Yaz aylarında olduğu gibi kışın da çevredekilerin geçimini sağladığı çayda aşırı soğuğa rağmen balık avlanıyor. Eksi 20 derecede, akşamları buzları kırarak ağlarını bırakanlar, sabah saatlerinde de yine buzları kırıp, takılan balıkları toplamaya gidiyor. Nehil Çayı'nda kilolarca balık avlayan balıkçılar, satarak ailelerini geçindiriyor.
Geçimini balık avlayarak sağladığını söyleyen Adnan Taşkın, "Kış aylarında balık güzel olduğu için gece attığımız ağları sabah saatlerinde topluyoruz. 30 ile 40 kilo arasında balık avlayabiliyoruz. Havalar çok soğuk ama geçim kaynağımız bu. Buzları balta ile kırıp, ağlarımız bıraktıktan bir gün sonra yine buzları kırarak ağlarımıza takılan balıkları çekiyoruz. Ekmek paramızı bu şekilde kazanıyoruz" dedi. DHA
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