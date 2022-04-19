BM, 5 milyona yakın Ukraynalının göç ettiğini açıkladı

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın 53'üncü gününde de ortak bir anlaşmaya varılamadı.

İki ülke arasındaki çekişmeler sürerken, binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evlerinden göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM), iki ülke arasında çıkan savaşın bilançosunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

5 milyona yakın göç verdi

Açıklamada, 24 Şubat-17 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 934 bin 415 kişi kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

En çok Polonya'ya gittiler

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 780 bin 913), Romanya'ya (743 bin 880), Rusya'ya (522 bin 404), Macaristan'a (461 bin 539), Moldova'ya (423 bin 852), Slovakya'ya (337 bin 311 ve Belarus'a (23 bin 469) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

2 bin 72 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-17 Nisan'da en az 2 bin 72 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 818 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Ukrayna, sivil ölümlerin daha fazla olduğunu söylüyor

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.