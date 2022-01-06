Başkan Cumali Sabırlı ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, beraberindeki partililerle birlikte, kırsal mahalle ve mezra ziyaretlerine 2022 yılında da devam ediyor. Ziyaretleri sırasında vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Sabırlı, yapılması gerekenleri istişare ederek sorunların çözümünde çaba sarf ediyor.

Ziyaretlerine durmadan devam edeceğini ifade eden Sabırlı, "AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı olarak her gün alandayız. 2022 yılının ilk günlerinde de mahalle ve hane ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Şehit ailelerimizin yanı sıra ilçedeki mağdur ailelerimizi de ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.İHA