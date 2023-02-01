Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddelere ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Yayımlanan yönetmeliğe göre, bir süredir tartışmalara yol açan cezaevlerindeki elektrik giderlerine yönelik yeni bir adım atıldı.

Buna göre, ticarethane statüsünde olan cezaevleri artık mesken olarak geçecek. Düzenlemeye göre aydınlatma dışındaki elektrik giderleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından mesken abonelikleri için belirlenen tarife üzerinden ücretlendirilecek.

Kıyafet yardımlarının kapsamı genişletildi

Kurum tarafından yapılan kıyafet yardımlarının kapsamı genişletildi. Buna göre hükümlülere üç çift ayakkabı, bir çift terlik, bir adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap ile aynı tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek ve toplamda 30 parçayı aşmayacak şekilde; başörtüsü, fular, içlik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman, gömlek, kazak, pijama, tişört ve kravat yardımı yapılacak.

Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında hükümlüler için kurumun fiziki imkânlarına uygun olarak oda ve koğuşlarda elektrikli ocak ile güvenlik açısından sorun oluşturmayacak şekilde tüplü ve gazlı ocakların bulundurulmasına izin verilecek. Odalarda bu yolla yemek yapılabilecek.

Çocuklara mama ve kırtasiye desteği

Ceza infaz kurumunda, annesiyle birlikte kalan çocuklara ve emziren annelere ihtiyacı olan mama ve gıda maddeleriyle giyim eşyası, çocuk bezi ve oyuncakların bulundurulmasına izin verilecek.

Cezaevlerinde kullanımına izin verilen elektronik eşyaların da kapsamı genişletildi. Bu doğrultuda; çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bulundurulmasına izin verilecek. Ayrıca, hâlihazırda sadece 37 ekran bulundurulabilen televizyonlar yerine uydu alıcısı olmayan ve veri depolamayan televizyonlara da izin verilecek. İdare tarafından uygun görülecek sayıda elektrikli su ısıtıcısı ve vantilatör bulundurulabilecek.

"Hükümlüye verilemez"

Basın İlan Kurumunun ilan ve reklam yasağı koyduğu yayınlar cezaevlerine alınmayacak. Yabancı dilde yayınlanan gazete ve dergiler konusunda Bakanlık yetkili kılındı. ‘Muzır neşriyat yasağı' anlamına gelen yeni yasak da yönetmeliğe şöyle girdi: “Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez."

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