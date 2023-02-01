Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi

Adalet Bakanlığı, cezaevleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Hükümlülerin, elektrik giderleri kurum tarafından karşılanacak. Çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır ve kurutma makinesi olacak. Öte yandan süreli yayınlar konusunda "Müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez" hükmü getirildi. Ayrıca elektrik ücretinde mesken tarifesine geçildi.

GÜNCEL 01.02.2023, 10:59 01.02.2023, 11:15
Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddelere ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Yayımlanan yönetmeliğe göre, bir süredir tartışmalara yol açan cezaevlerindeki elektrik giderlerine yönelik yeni bir adım atıldı.

Buna göre, ticarethane statüsünde olan cezaevleri artık mesken olarak geçecek. Düzenlemeye göre aydınlatma dışındaki elektrik giderleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından mesken abonelikleri için belirlenen tarife üzerinden ücretlendirilecek.

Kıyafet yardımlarının kapsamı genişletildi
Kurum tarafından yapılan kıyafet yardımlarının kapsamı genişletildi. Buna göre hükümlülere üç çift ayakkabı, bir çift terlik, bir adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap ile aynı tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek ve toplamda 30 parçayı aşmayacak şekilde; başörtüsü, fular, içlik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman, gömlek, kazak, pijama, tişört ve kravat yardımı yapılacak.

Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında hükümlüler için kurumun fiziki imkânlarına uygun olarak oda ve koğuşlarda elektrikli ocak ile güvenlik açısından sorun oluşturmayacak şekilde tüplü ve gazlı ocakların bulundurulmasına izin verilecek. Odalarda bu yolla yemek yapılabilecek.

Çocuklara mama ve kırtasiye desteği
Ceza infaz kurumunda, annesiyle birlikte kalan çocuklara ve emziren annelere ihtiyacı olan mama ve gıda maddeleriyle giyim eşyası, çocuk bezi ve oyuncakların bulundurulmasına izin verilecek.

Cezaevlerinde kullanımına izin verilen elektronik eşyaların da kapsamı genişletildi. Bu doğrultuda; çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bulundurulmasına izin verilecek. Ayrıca, hâlihazırda sadece 37 ekran bulundurulabilen televizyonlar yerine uydu alıcısı olmayan ve veri depolamayan televizyonlara da izin verilecek. İdare tarafından uygun görülecek sayıda elektrikli su ısıtıcısı ve vantilatör bulundurulabilecek.

"Hükümlüye verilemez"
Basın İlan Kurumunun ilan ve reklam yasağı koyduğu yayınlar cezaevlerine alınmayacak. Yabancı dilde yayınlanan gazete ve dergiler konusunda Bakanlık yetkili kılındı. ‘Muzır neşriyat yasağı' anlamına gelen yeni yasak da yönetmeliğe şöyle girdi: “Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez."

İnternethaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15